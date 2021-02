Une 6e année chargée pour Rainbow Six Siege

C’est avec impatience et fébrilité que la communauté de Rainbow Six Siege attendait le dévoilement du contenu de la 6e année du jeu. On nous avait déjà révélé le nom de la prochaine opération, mais c’est lors de l’Invitational 2021 que la feuille de route annuelle nous est présentée. Voici un survol de ce qui nous attend au courant des 12 mois à venir!

Saison 1, Opération Crimson Heist

La première saison de l’année 6 qui commence le 16 mars 2021 introduit un nouvel assaillant: Flores. Robin des bois des temps modernes, il nous arrive tout droit d’Argentine et apporte son expertise en génie militaire à l’équipe Rainbow.

Flores se voit attribuer le AR-33 et le SR-25 (sans bouclier) comme armes principales et le GSH-18 comme arme secondaire. Vous aurez le choix entre la grenade flash et la claymore comme gadget. Sa capacité unique, le RCE-RATERO, est un drone modifié muni d’explosif à retardement. Vous disposerez de 10 secondes pour positionner votre drone en territoire ennemi au bout duquel votre drone explosera après un décompte de 3 secondes. Il vous sera aussi possible de déclencher le compte à rebours de façon prématurée si votre drone est arrivé à destination. Vulnérable pendant les 10 secondes initiales, il devient indestructible et adhère à la surface sur laquelle il se trouve pendant les 3 secondes précédant la détonation. Bien qu’il ne puisse détruire les murs renforcés, il peut aisément vous débarrasser des fils barbelés, des boucliers déployables ou des Evil Eye pour n’en nommer que quelques-uns.

Certains seront déçus par l’annonce d’aucune nouvelle carte, tandis que d’autres se réjouiront de la refonte d’une favorite de la communauté. Frontière, sortie durant l’opération Dust Line en mai 2016, a déjà reçu quelques modifications visant à freiner le spawn killing. Cette fois si, l’équipe de développement s’attaque à la fluidité de mouvement en restructurant quelques pièces. Des salles plus aérées et l’ajout d’un balcon surplombant la salle d’attente changeront certainement la façon dont vous défendrez et attaquerez cette carte classique. De plus, le bruit émis par l’hélicoptère est grandement réduit et l’homme qui crie dans les haut-parleurs n’aura le droit de parole que durant la phase préparatoire.

Une nouvelle arme fait son entrée dans Crimson Heist: le Gonne-6. Ce pistolet qui remplace votre arme secondaire permet de venir à bout des gadgets blindés, un peu comme le font les lances explosives de Kali. Bien que pratique pour sécuriser votre avancée vers l’objectif, il ne vous sera d’aucune utilité pour abattre un adversaire. Il ne possède qu’une seule balle, alors utilisez-la judicieusement.

Des changements sont aussi à l’horizon pour le système de points de vie. Les agents ne se verront plus attribuer une valeur de protection, mais bien des points de vie supplémentaire en fonction de leur niveau d’armure. Les agents possédant une valeur de 1, 2 et 3 points de protection auront 100, 120 et 140 points de vie respectivement.

La Year Pass tire sa révérence en 2021 pour laisser encore plus de place à la Battle Pass. Les nouveaux agents seront maintenant déverrouillables à travers la version prémium de celle-ci. De plus, les joueurs qui achètent la Battle Pass de la saison auront l’exclusivité des nouvelles recrues non plus pour une semaine, mais bien deux! Il vous sera toujours possible de déverrouiller les nouveaux agents avec vos crédits R6 ou votre renommée après la période d’exclusivité.

Et pour le reste de l’année?

La 2e saison nous ramènera au Canada avec un agent de la première nation des Nakodas. Nous aurons également droit à une refonte de la carte Favela disponible en partie rapide. La saison 2 nous proposera aussi de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans le serveur de test. L’équipe du côté offensif aura la possibilité de changer la composition de son équipe tout au long de la phase de préparation en fonction de l’information ramassée sur l’équipe adverse. Les assaillants éliminés auront maintenant un accès total à leurs drones déjà en place sur la carte afin d’aider leurs coéquipiers. Pareillement, les défenseurs vaincus auront accès aux fonctionnalités de leurs gadgets en place tels les Evil Eye et les Yokai. Le tout a pour but de réduire les temps morts et d’ouvrir la porte à une gamme de nouveaux agents capables de dénier de l’information aux adversaires.

Pour ce qui est de la saison 3, nous verrons se greffer à l’équipe Rainbow un agent en provenance de la Croatie. Aucune refonte n’est prévue pour le 3e quart de l’année, mais plutôt une série d’améliorations sur plusieurs cartes différentes. La 4e saison nous apportera un agent de l’Irlande et nous aurons droit à une refonte de la carte Outback. Le reste de la feuille de route est chargée en contenu visant à améliorer l’expérience de jeu et la viabilité de certains agents. Ces changements seront testés et implantés graduellement au fil de l’année.

Les Volcán de Goyo seront indépendants des boucliers déployables.

Le Miroir Noir de Mira ainsi que le Evil Eye de Maestro pourront être endommagés afin de réduire la visibilité du gadget.

Le Banshee de Melusi s’ouvrira afin d’exposer un point faible lorsqu’un agent sera à proximité.

Finka sera capable d’utiliser sa poussée d’adrénaline afin de se remettre elle-même sur pied.

Les caméras blindées seront pivotantes et pourront tirer un dard EMP afin de désactiver des gadgets ou des drones.

Le système de comportement de joueur prend de l’ampleur. Les joueurs considérés toxiques n’auront plus accès aux parties classés. Les bons joueurs recevront des récompenses de façon périodique.

Un mode streamer vous permettra de cacher de l’information personnelle à vos spectateurs.

Un relooking des menus du jeu.

Beaucoup d’autres changements sont à venir au courant de l’année 2021 et l’équipe est déterminée à vous faire tester une panoplie de nouvelles fonctions dans le serveur test dans un avenir proche. Les annonces du 21 février sont porteuses d’espoir pour la continuation du jeu et je pense qu’il reste encore plusieurs belles années Rainbow Six Siege.

Je crois partager la déception de plusieurs quant au manque d’information relative à Rainbow Six Quarantine. Ce jeu qui nous a été présenté via un évènement spécial durant la saison Chimera en mars 2018 et nous projetait plusieurs années dans le futur où l’équipe Rainbow devait faire face à une menace biologique extra-terrestre. De possibles fuites ont fait surface dans les dernières semaines, mais la plus récente annonce officielle date du E3 2019. Le jeu est toujours visible dans le magasin d’Ubisoft Connect portant la mention « disponible bientôt ». Peut-être serons-nous chanceux durant l’E3 virtuel du mois de juin prochain?

Crédits: Ubisoft

Un texte de Karlène Gatien de Jeux.ca