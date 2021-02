PlayStation VR : Sony prépare la prochaine évolution

Depuis quelques années, la réalité virtuelle a pris d’assaut l’industrie du jeu vidéo. Sur ce plan, Sony a un avantage par rapport à la concurrence avec son périphérique PlayStation VR. La technologie est impressionnante, mais on se demandait si elle serait toujours mise de l’avant avec la PlayStation 5. La réponse est : oui!

Dans un nouvel article, nous apprenons que la technologie sera bel et bien introduite sur PlayStation 5. Selon Hideaki Nishino, vice-président sénior à Sony, le bond en termes de performance et d’interactivité est gigantesque. « Les joueurs auront une impression de présence accrue, l’immersion sera encore plus poussée dans les mondes virtuels lorsqu’ils porteront le nouveau casque ».

Les architectes du nouveau système de réalité virtuelle prennent bonne note des lacunes du casque PlayStation VR d’origine. La résolution d’image et le champ de vision ont été améliorés. Le casque se branchera à la console PlayStation 5 avec un seul fil pour une mise en place simplifiée.

La nouvelle manette de réalité virtuelle inclura certaines des caractéristiques principales de la manette DualSense pour PlayStation 5. Sony a investi beaucoup de ressources pour qu’elle soit ergonomique et ainsi assurer la pérennité de la technologie VR sur sa console.

Le casque PlayStation VR sur PlayStation 5 ne sera pas distribué en 2021. Sony rappelle que d’autres jeux en réalité virtuelle sont en préparation sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Les exemples donnés sont After The Fall, Humanity et Sniper Elite VR.

Dreams de Media Molecule figure parmi les exemples de jeux compatibles avec PSVR. C’est un bon aperçu des nombreuses possibilités en lien avec cette technologie qui est encore jeune sur consoles. Peut-être que l’annonce d’aujourd’hui poussera Microsoft et Nintendo à eux aussi joindre le club sur leurs consoles respectives!

