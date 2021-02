Warframe souligne l’arrivée d’Octavia sur Prime Access

L’une des Warframes les plus populaires et uniques jamais créées, la maestro musicale Octavia danse aujourd’hui sur le devant de la scène avec ses débuts très attendus sur Warframe Prime Access sur toutes les plateformes : PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et Xbox One. Les milliers de joueurs qui ont utilisé le style d’attaque basé sur la danse d’Octavia et créé de la musique pour son Mandachord distinctif peuvent désormais accéder à sa superbe suite d’armes, d’armures, de cosmétiques et d’instruments de création et de destruction imprégnés de musique dans Prime Access.

Du Mandachord, un outil de création musicale donnant aux joueurs la possibilité de créer leur propre musique de combat à l’aide de percussions, de basse et de mélodie, au Shawzin Prime, une émote jouable innovante ressemblant à un luth, au tout nouveau Bombast Instruments Pack (disponible uniquement dans Prime Access), Octavia Prime est prête à danser sur le beat !

La forte demande pour Octavia Prime Access souligne une grande tendance au sein de la Communauté : des milliers de chansons de Mandachord et de Shawzin ont explosé sur YouTube et les forums Warframe allant des Beatles, Queen et Michael Jackson aux chansons thématiques de Warframe de The War Within et The Second Dream. Le joueur prolifique « Baff00n » a créé à lui seul plus de 3 600 morceaux uniques de Mandachord !

Fonctionnalités Octavia Prime Access

La refonte éblouissante d’Octavia comprend de nouvelles boucles d’oreilles dorées, une queue de cheval à cordon auxiliaire, des ensembles de jambes boombox et un motif Shawzin sur son torse. La puissance améliorée d’Octavia Prime est augmentée avec un nouveau slot de polarité (Vazarin) pour une plus grande personnalisation, Max Shields et Max Energy. Octavia Prime Access de Warframe est disponible dans quatre packs PC différents (Packs Mallet, Resonator, Amplis et Accessoires) et consoles (Pack Octavia Prime Access et Pack d’Accessoires) aujourd’hui.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent :

Pack d’instruments Bombast : inclus dans Prime Access, le nouveau pack d’instruments à base de basses pour Mandachord d’Octavia provoque des rythmes profonds et fera bouger et groover les joueurs en un rien de temps

: inclus dans Prime Access, le nouveau pack d’instruments à base de basses pour Mandachord d’Octavia provoque des rythmes profonds et fera bouger et groover les joueurs en un rien de temps Shawzin Bonus! : L’Aristei Prime Shawzin, une guitare élégante de l’époque Orokin, arrive avec un pack de notes exclusif pour créer des mélodies uniques et personnalisées. Rejoignez la communauté et devenez un Shawzin Hero avec Octavia Prime!

: L’Aristei Prime Shawzin, une guitare élégante de l’époque Orokin, arrive avec un pack de notes exclusif pour créer des mélodies uniques et personnalisées. Rejoignez la communauté et devenez un Shawzin Hero avec Octavia Prime! Armes et Mods : Tenora Prime Rifle : Ajoutez des percussions staccato mortelles aux mélodies d’Octavia avec son plus grand succès, le Fusils d’Assault Pistolet Pandero Prime : Battez-vous sur le rythme d’une danse de la mort avec le pistolet Prime d’Octavia Mods modifiés : Modifiez les polarités des mods pour une plus grande personnalisation et une plus grande dévastation

Produits indispensables Fashion Frame : Élégante Syandana : Admirez les foules avec cette majestueuse fioriture d’un Serenedine Syandana, digne de la maîtresse du Mandachord Glyphes : Affichez votre fidélité avec ses glyphes distinctifs Armure Signature : Levez le rideau sur toute la gloire d’Octavia, dans une armure qui incarne sa musique vivante



Octavia Prime Access commence aujourd’hui, mardi 23 février dans toutes les régions sur toutes les plateformes. Lorsque Octavia Prime entrera dans Prime Access, les éléments suivants entreront dans Prime Vault : Equinox Prime, Stradavar Prime et Tipedo Prime. Les Warframes et les Armes Prime sont les objets originaux et les plus puissants du jeu : cherchez les reliques maintenant dans le jeu pour créer les vôtres ou obtenez un accès instantané aux nouveaux objets Prime, aux cosmétiques exclusifs et à Platinum à un prix fortement réduit avec Prime Access.

Créez de la musique à couper le souffle et dominez n’importe quel combat avec Octavia Prime Access.

Téléchargez Warframe aujourd’hui et allez vous amuser ! Pour vous tenir au courant des dernières mises à jour de l’équipe de développement, suivez Warframe sur Twitch , YouTube , Twitter , Facebook , et Instagram . Téléchargez Warframe sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4 et PlayStation 5, Switch et Xbox One.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca