Daft Punk dans les jeux vidéo

Cette semaine, le monde de la musique est tombé dans un deuil profond quand on a appris que le duo électro Daft Punk tirait sa révérence.

Après 28 ans, les pionniers la french touch laissent définitivement un vide immense dans le monde musical.

Mais nous, on est un site de jeux vidéo. Pourquoi on vous parle de Daft Punk, alors?

Parce qu’avec leur univers techno-geek inspiré par la sci-fi et les anime, il n’est pas étonnant de voir que le duo a côtoyé l’univers du jeu vidéo.

En guise d’hommage, on vous présente certaines de leurs collaborations les plus marquantes.

Les débuts

Une recherche Google vous laissera peut-être croire que la première contribution de Daft Punk à jeu vidéo se retrouve sur Wipeout 2097 (1996), mais ça serait une erreur.

La pièce mentionnée, Musique, n’apparaissait que sur la trame sonore CD/Vinyle du jeu, mais pas dans le jeu lui-même. Oui, on parle d’une époque où les gens achetaietn des trames sonores en format physique.

En fait, la première apparition d’une pièce de Daft Punk dans un jeu se retrouve dans Boogie, un étrange jeu de rythme où on devait chanter et faire danser un extraterrestre au rythme de chansons populaires.

Le jeu a été un flop monumental pour EA, ce qui explique peut-être que l’éditeur ne se démarque plus tellement par sa prise de risques.

Le projet DJ Hero

La plus grande contribution du duo français au monde vidéoludique se retrouve probablement dans DJ Hero, spin-off DJesque de Guitar Hero.

Le marketing du jeu a beaucoup misé sur la présence de Daft Punk. On se vantait même à l’époque qu’il s’agissait de la première apparition de Daft Punk dans un jeu.

En effet, on pouvait incarner le duo à l’écran qui faisait partie des avatars disponibles.

Mais le duo ne s’est pas contenté de prêter son image: ils ont également fourni 8 mash-ups ainsi que deux « mégamix ».

La consécration

Même s’ils étaient des légendes de la musique dès les années 90 et 2000, l’album Random Access Memories propulse le duo au sommet des palmarès pop en 2013.

On retrouve alors leurs pièces sur les trames sonores de plusieurs jeux, de Just Dance 2014 à NBA 2k14, en passant par Watch Dogs et Rock Band 4.

On retrouve même Music Sounds Better With You, pièce du projet Stardust d’un des deux membres du duo, Thomas Bangalter, sur les ondes de GTA V.

Le projet qui n’a jamais eu lieu: Lumines

Connaissez-vous la série Lumines? Il s’agit d’une série de jeux de puzzle musicaux, quelque part entre Tetris et DJ Hero.

En 2010, les développeurs de Q Entertainment réusissent à convaincre Ubisoft de financer un reboot de la série qui s’intitulerait Daft Punk Lumines.

Le problème? Daft Punk étaient très intéressés, mais aussi très occupés; ils venaient de finir la trame sonore de Tron et travaillaient sur Random Access Memories.

En plus, ils voulaient que le jeu se concentre sur de la nouvelle musique, sans aucune pièce de leur catalogue passé… ce qui aurait demandé énormément de travail.

Bref, ils ont simplement manqué de temps pour aller au bout de leurs ambitions, et Daft Punk Lumines est devenu Lumines Electronic Symphony… un jeu sans aucune pièce du duo français.

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca