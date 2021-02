Catapulte 2021: Cinq studios québécois en lice

Les finalistes de Catapulte 2021 dévoilés

Lancé depuis quelque temps, le concours Catapulte 2021 dévoile enfin ses finalistes. Il s’agit de cinq studios de Québec et de Montréal, qui se disputent le prix de 135 000$ et l’accès à un accélérateur qui a déjà permis à cinq autres studios indie de lancer leur jeu avec succès. Voici les finalistes ainsi que les jeux qu’ils proposent:

Dragon Slumber (Montréal)

Jeu d’évasion à la première personne inspiré des succès Portal et The Talos Principle. Dans un monde « steampunk » claustrophobe, le joueur doit résoudre des puzzles en utilisant lumière, capteurs, portails et voyage dans le temps.

Hatchery Games (Québec)

Voidling Wrangler est un jeu de capture de monstres pour PC et consoles de la prochaine génération qui touchera la corde sensible des amateurs de Pokémon.

PenPen Studio (Montréal)

Dans un monde chaleureux rappelant Yoshi Wooly World, Sonic et Mario Galaxy, le joueur doit trouver et livrer des divers items à travers des niveaux complètement fous, en utilisant différents véhicules.

RageCure Studio (Québec)

Goons: Legends of the Hockeyverse est un jeu basé sur le hockey, à la croisée du « beat ’em up » et du jeu de rôle (RPG). Le titre rappellera de bons souvenirs aux amateurs de jeux de sports 8 et 16 bits.

Ryogo Games (Québec)

Un jeu de plateformes classique au design rétro offrant de multiples défis, des contrôles rapides et précis, de superbes environnements variés, une ambiance riche et des tonnes de surprises qui raviront les fans du genre.

