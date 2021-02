Next Lev’elles : inspirer au féminin

Square Enix Montréal, Gameloft et Ludia s’associent pour annoncer une toute première collaboration pour la Journée internationale des femmes.

Les trois studios montréalais joignent aujourd’hui leur voix pour lever le voile sur Next Lev’elles, un événement virtuel qui se tiendra le 8 mars prochain. Ayant pour but de mettre en lumière le travail hors-pair de femmes œuvrant au sein de l’industrie vidéoludique et d’encourager les jeunes filles à envisager une carrière dans ce domaine, la conférence se tiendra entre midi et 13h30 HNE, via la plateforme Eventbrite.

Le programme débutera avec un discours d’ouverture de nulle autre que Rebekah Valentine, journaliste émérite travaillant chez IGN. Celle-ci passera ensuite la parole à Kim Derome (compositrice et conceptrice sonore, Square Enix Montréal), Leslie Martin (artiste technique, Ludia Games) et Marianne Barousse (directrice des services d’infrastructure et de la sécurité en ligne, Gameloft Montréal).

Ces dernières discuteront de leurs parcours dans l’industrie, mettant de l’avant autant leurs réussites que les obstacles qu’elles ont eu à y affronter. C’est Ève Laurier, directrice générale d’Edelman Montréal, qui animera les discussions.

Si les billets sont offerts au prix symbolique de 1$, les organisatrices de l’événement et les studios qu’elles représentent somment les participants de faire un don additionnel au profit de La rue des Femmes, une organisation qui accueille et soigne des femmes en état d’itinérance ou à risque d’y sombrer. Ce don peut se faire directement à l’achat d’un billet sur la page Eventbrite de l’événement.

L’événement est bilingue, offrant des sous-titres à la fois anglais et français.

En bref:

Next Lev’elles : Conversations avec des femmes inspirantes – Dons recueillis pour La rue des Femmes

La conférence aura lieu lors de la journée internationale des femmes 2021 – 8 mars, entre midi et 13 h 30 HNE

Billets disponibles et dons recueillis ici, via Eventbrite.

Un texte de Antoine Bordeleau de Jeux.ca