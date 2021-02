State of Play : toutes les annonces du 25 février

Il y a quelques minutes, Sony diffusait une nouvelle capsule vidéo State of Play question de faire le point sur certains projets en cours pour la PlayStation 5.

Voici les annonces en ordre chronologique de l’événement.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Une mise à niveau gratuite (sauf au Japon) sera offerte sur PlayStation 5. Le jeu supportera un affichage 4K natif à 60 FPS avec l’audio 3D en utilisant un casque d’écoute compatible.

Au programme des améliorations sur PlayStation 5, notons des chargements rapides, l’utilisation du retour tactile de la manette DualSense et l’ajout de cartes d’activité. Il sera possible de transférer sa sauvegarde PlayStation 4

La nouvelle version de Crash Bandicoot 4 sur PlayStation 5 sera offerte à compter du 12 mars 2021.

Returnal

Le nouveau bébé du studio Housemarque va nous plonger dans un univers bien spécial, peuplé d’ennemis uniques. Dans ce jeu, la mort n’est que le commencement; le monde change à chaque nouvelle partie, les ennemis varient en nombre et ne sont pas localisés aux mêmes endroits.

Il existe différentes façons d’augmenter ses habiletés. Returnal n’est pas qu’un jeu d’action inspiré du genre roguelike. Il présente une trame narrative poussée avec plusieurs aspects psychologiques

Returnal sera distribué à compter du 30 avril 2021

Knockout City

Le jeu de ballon-chasseur en multi présenté pendant le Nintendo Direct est de retour. Il a été question d’une bêta disponible sous peu (cross-play).

SIFU

Un nouveau jeu de combat et d’arts martiaux du studio Sloclap. Prévu plus tard en 2021, il est très prometteur!

Solar Ash

Le projet du studio Heart Machine est un 3D platformer où la vitesse d’exécution et la fluidité sont des éléments majeurs.

Le jeu prend place dans un énorme trou noir qui consomme tout. En tant que void runner, vous tentez de sauver ce qui reste de votre monde.

Solar Ash sera distribué plus tard en 2021 sur PlayStation 5.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Le jeu d’horreur promet des sensations fortes en 2021 sur PlayStation 5.

Oddworld Soulstorm

Le retour de cette franchise se fera avec style. Les développeurs misent beaucoup sur l’ambiance dans ce qu’ils appellent « la 2.9 D » avec beaucoup plus de profondeur pour les environnements que par le passé.

La technologie PlayStation 5 sera utilisée au maximum, par exemple avec le retour tactile de la manette DualSense. L’immersion sera au rendez-vous comme jamais dans un jeu qui allie stratégie, humour et action.

Kena: Bridge of Spirits

Le jeu d’Ember Labs continue de surprendre, que ce soit de par son visuel enchanteur ou son gameplay qui rappelle The Legend of Zelda.

Deathloop

Le nouveau jeu signé Arcane Studios est l’un des plus stylés que j’ai vus depuis longtemps. La bande-annonce me donnait des flashbacks de James Bond; même qualité de production, musique impeccable et surtout, un gameplay à la croisée d’un Dishonored et d’un Bioshock!

Final Fantasy VII Remake: Intergrade

La grosse annonce de ce State of Play à mon sens. Le jeu de rôle et d’action Final Fantasy VII Remake sera porté sur PlayStation 5 avec une mise à niveau gratuite dès le ???.

Au passage, Square Enix a bonifié les visuels avec plusieurs améliorations par exemple au niveau de la luminosité et des détails. À cela s’ajoutent un nouveau mode de difficulté, des temps de chargement plus rapides, un mode photo et peut-être ce qui fait le plus jaser…un épisode inédit avec le personnage Yuffie!

Sortie prévue le 10 juin 2021.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca