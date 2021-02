PlayStation Plus : les nouveautés de mars 2021

En mars, Sony lâche son fou avec plusieurs jeux intéressants pour ses abonnés du service PlayStation Plus.

Tout d’abord, le jeu de rôle et d’action Final Fantasy VII: Remake qui clôturait la vidéo State of Play d’hier sera offert gratuitement. À noter que ce sera la version PlayStation 4 d’origine, car la mise à niveau ne sera pas disponible avant le 10 juin 2021. Et de toute façon, vous ne pourrez pas passer à la version améliorée avec le téléchargement gratuit.

Le deuxième jeu de la liste est Remnant: From the Ashes. Il s’agit d’une expérience à la troisième personne (TPS) dans le genre shooter d’action et survie. Explorez des mondes générés de façon dynamique, explosez des monstres et tâchez de sauver votre peau.

Le jeu PlayStation 5 du mois de mars est Maquette, un puzzle vivant à la première personne. Pour progresser et résoudre les énigmes, il faut manipuler un environnement présenté sous forme de diorama. Les changements qui y sont apportés se reflèteront alors dans le monde qui vous entoure, qui est en fait une version plus large du diorama.

Une autre sortie attend les abonnés du service PlayStation Plus en mars : Farpoint, un jeu développé pour le périphérique de réalité virtuelle PlayStation VR.

Dans ce FPS unique, explorez une planète hostile et combattez des extra-terrestres avec un arsenal de pointe. Le jeu est optimisé pour la manette PlayStation VR Aim, mais également compatible avec la manette DualShock. Un mode coopératif en ligne est aussi disponible.

Enfin, Destruction All-Stars continue sa course en tant que gratuité PlayStation Plus. Le téléchargement sera disponible jusqu’au 5 avril 2021. Après coup, le prix sera d’environ 20 $ pour ajouter le jeu de Lucid Games à sa console PlayStation 5.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca