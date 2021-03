Revita : l’accès anticipé débute aujourd’hui!

Le développeur indépendant BenStar alias Benjamin Kiefer et l’éditeur Dear Villagers annoncent aujourd’hui la sortie du jeu Revita en accès anticipé sur PC (Steam). Pour l’occasion, le jeu sera offert avec une réduction de 10 % par rapport à son prix normal de 17,49 $ et ce, jusqu’au 9 mars.

Cette version de l’accès anticipé propose plusieurs choses intéressantes :

3 mondes à explorer et à conquérir

Plus de 150 reliques afin que les joueurs puissent créer leurs propres combos ultimes

Une zone de départ personnalisable pour se reposer

Des résidents étranges mais attachants à rencontrer

Des chapeaux de vanité

Durant toute la période de l’accès anticipé, BenStar promet que Revita sera régulièrement enrichi de nouvelles mises à jour.

« Après 4 années de développement et plusieurs tests en alpha par les fans, je suis super excité de dévoiler Revita en accès anticipé à tous les amoureux de roguelites », a déclaré BenStar, le développeur de Revita. « Dans Revita, je voulais combiner le meilleur du genre, mais avec une attention toute particulière portée aux détails et un gameplay qui rend le jeu familier. J’espère que les gens apprécieront ce type de gameplay qui encourage les joueurs à constamment évaluer les risques et les pousser au-delà de leurs limites ».

« Nous soutenons BenStar secrètement depuis deux ans maintenant. Ce qu’il a réalisé avec Revita est bien au-delà de nos espérances », a annoncé Guillaume Jamet, en charge de la distribution à Dear Villagers. « Revita est notre nouveau pixel art action platformer et fait suite à l’excellent ScourgeBringer de Fying Oak Games, c’est une branche clé de notre ligne éditoriale. Ce jeu combine les meilleures facettes du genre roguelite et déborde tout autant de charme que de caractère. Le fait que Revita soit réalisé par un développeur indépendant passionné se voit vraiment et permet de vivre une expérience de jeu unique ».

Bande-annonce : Revita

À propos de Revita

Dans Revita, les joueurs devront grimper jusqu’au sommet d’une imposante tour d’horloge en passant par une série de salles générées aléatoirement et en combattant d’anciens boss afin de récupérer leur mémoire perdue. Tout au long du jeu les joueurs pourront échanger de la vie contre des améliorations aléatoires. Revita vous met ainsi au défi de vivre sur le fil du rasoir !

Un enfant sans nom, amnésique se réveille dans le métro avec un vague sentiment de devoir atteindre la lointaine tour de l’horloge afin d’y trouver les réponses à ses questions

Une grande variété de combats à découvrir grâce à des salles générées aléatoirement

Les tirs à deux sticks, les dash et les glissements sur les murs sont au programme. Trouvez des bonus et des objets à chaque course

Echangez de la vie pour obtenir de la puissance

Un vaste ensemble d’options permet d’adapter Revita à votre style de jeu : ralentissez le temps, définissez une couleur de contour pour vos ennemis afin de les rendre plus facile à suivre ou choisissez le niveau d’assistance qui vous convient

Explorez une tour de l’horloge infestée de monstres et remplie de personnages colorés qui vous aideront dans votre voyage

Des chapeaux! Beaucoup, beaucoup de chapeaux pour être stylé en toute occasion!

À propos de BenStar

Benjamin, « BenStar » Kiefer, est un développeur indépendant basé en Allemagne qui développe le jeu Revita en solo. Programmeur autodidacte et artiste spécialisé dans le pixel art, Ben aime créer des jeux dynamiques en portant une importance toute particulière aux détails. Son but est de créer des mondes variés avec un gameplay aussi fun qu’addictif afin de garder les joueurs accrochés au jeu !

À propos de Dear Villagers

Dear Villagers est le label d’édition de Plug In Digital. Notre nom est une invitation bienveillante à nous rejoindre dans la petite bulle que nous entendons construire dans l’industrie du jeu vidéo, un lieu de rendez-vous entre des développeurs qui laissent libre court à leur créativité et des joueurs en quête de jeux différents et audacieux, tels que Edge of Eternity, Le Donjon de Naheulbeuk – L’Amulette du Désordre, ScourgeBringer ou encore Recompile.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca