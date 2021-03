Elden Ring : de nouveaux détails émergent

Après la fuite d’une bande-annonce plus tôt cette semaine, le jeu de rôle et d’action Elden Ring refait les manchettes. L’utilisateur Omnipotent de la communauté ResetEra a partagé quelques rumeurs au sujet de cet ambitieux projet développé par FromSoftware.

Source qui a prouvé sa valeur par le passé, Omnipotent nous laisse savoir que des fonctionnalités en ligne et un mode PVP sont dans les plans pour Elden Ring. FromSoftware semble donc avoir pris bonne note de l’une des principales critiques envers Sekiro: Shadows Die Twice qui se contentait de livrer un mode solo et rien d’autre.

Pour les fans de la série Souls, un système similaire de classes de héros sera offert dans Elden Ring. Même la création de personnage serait très proche de celle vue dans les jeux développés par FromSoftware jusqu’à aujourd’hui.

Amené à commenter la fuite de la bande-annonce plus tôt en semaine, Omnipotent nous assure que ce n’était pas du tout volontaire de la part de FromSoftware ou Bandai Namco. Il rappelle que cette vidéo ne devait pas être vue par le public et pour usage interne seulement. Les plans marketing de Bandai ne seraient pas modifiés malgré ce dénouement fâcheux pour l’éditeur et le fait qu’une bande-annonce ait circulé n’en dit pas plus sur la date de sortie du ARPG.

D’autres fonctionnalités importantes d’Elden Ring n’étaient pas incluses dans la bande-annonce, notamment son système météo évolué. Selon la source, il y aurait donc beaucoup plus de nouveautés intéressantes qui demeurent encore secrètes pour l’instant. En conclusion, Omnipotent martèle que le jeu Elden Ring est bien plus coloré que ses prédécesseurs de la série Souls pour créer une identité visuelle propre à cette nouvelle licence.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca