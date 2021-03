Apex Legends : La théorie du chaos

La nouvelle saison d’Apex Legends Chaos bat son plein depuis quelques semaines déjà et l’on nous dévoile enfin l’évènement saisonnier que tout le monde attendait. La théorie du Chaos commence le 9 mars 2021 pour une durée de 2 semaines et Respawn en profite pour faire quelques mises à jour au passage. Regardons ensemble ce qui nous attend mardi prochain.

Caustic prend d’assaut le centre de traitement des eaux

L’endroit où se tenait l’usine de traitement des eaux est maintenant un piège à souris géant. Si vous parvenez à drainer le liquide toxique qui se trouve à l’intérieur, vous aurez accès à 4 cages renfermant du butin de niveau 4. Mais attention, vous ne serez certainement pas les seuls à convoiter ces trésors. Si vous êtes assez courageux pour vous y aventurer, vous serez richement récompensés. Ou y trouverez-vous seulement la mort?

La fureur de l’anneau

Comme à l’habitude, nous aurons droit à un nouveau mode de jeu temporaire durant cet évènement spécial. Maggie réserve une surprise aux légendes: en plus de l’anneau qui se referme à chaque tour, des éruptions d’anneaux grandissantes apparaitront sur la carte au fil de la partie et vous y trouver vous fera aussi mal qu’être à l’extérieur de l’anneau du tour actuel.

La fureur de l’anneau deviendra de plus en plus intense au fil du temps. Plus les jours avanceront et plus le niveau de difficulté grimpera. Vous pouvez vous attendre à 5 niveaux d’intensité ou la quantité d’éruptions, la vitesse à laquelle elles apparaitront et la taille de celles-ci seront ajustées à la hausse.

Pour vous aider à survivre à cette épreuve, vous disposerez d’un nouveau gadget, le bouclier thermique. Chaque joueur commence la partie avec un bouclier sur lui. Il ne prend pas de place dans votre inventaire régulier, car il possède son propre emplacement dans votre sac à dos. Déployez-le pour vous protéger des dommages causés par l’anneau et ses éruptions et profitez d’un bonus de 50% au temps d’utilisation des items de soins et de 25% au temps de réanimation. Ces bonus ne vous seront accordés que s’il est déployé à l’extérieur de l’anneau. Plus la partie avance et plus la durée du bouclier sera courte. Le bouclier fera partie du butin régulier du jeu après l’évènement.

Des cosmétiques uniques à collectionner

Évidemment, qui dit évènement, dit cosmétiques! Le suivi de récompenses gratuites vous permettra entre autres de déverrouiller une skin pour Horizon ainsi que deux skins légendaires d’armes, un pour le EVA-8 et un pour le Kraber. Vous aurez la possibilité de récolter un maximum de 1000 points de progression par jour en complétant des défis quotidiens spéciaux.

24 autres récompenses seront aussi déverouillables via le magasin de l’évènement ou vous y aurez la possibilité de dépenser vos pièces Apex et vos matières premières. Complétez la collection et vous recevrez le set Héritage de Bangalore! Le set sera disponible à la fabrication avec vos fragments Héritage après le 23 mars.

Pas encore de mode solo mais…

Bien que ce ne soit pas un mode de jeu solo officiel, nous aurons la possibilité de ne pas remplir les places vacantes de notre escouade avec le matchmaking. Que ce soit pour compléter vos défis quotidiens, pour prendre le temps d’explorer sans la pression de coéquipiers ou pour vous mettre à l’épreuve, vous aurez maintenant le choix de partir en solitaire. Cette option ne sera pas disponible en partie classée et il y aura une limite de 6 joueurs solo par partie.

Un survol des ajustements

Plusieurs mises à jour et corrections de bogues seront implantées le 9 mars. Voici ce qui retient le plus l’attention:

Caustic : sa grenade à gaz Nox voit son temps de rafraichissement augmenté de 2.5 à 3.5 secondes. Le gaz fait maintenant 5 de dommages par seconde de façon constante au lieu d’une progression de 6 à 12 dommages.

: sa grenade à gaz Nox voit son temps de rafraichissement augmenté de 2.5 à 3.5 secondes. Le gaz fait maintenant 5 de dommages par seconde de façon constante au lieu d’une progression de 6 à 12 dommages. Pathfinder : il ne fait plus partie des légendes à profil bas.

: il ne fait plus partie des légendes à profil bas. Gibraltar : vous ne bénéficierez plus d’un bonus de 15% des items de soins dans le dôme protecteur.

: vous ne bénéficierez plus d’un bonus de 15% des items de soins dans le dôme protecteur. Horizon : augmentation du temps de recharge du trou noir de 2 à 3 minutes

: augmentation du temps de recharge du trou noir de 2 à 3 minutes Revenant : son silence désactive le camouflage de Mirage et la guérison rapide d’Octane.

: son silence désactive le camouflage de Mirage et la guérison rapide d’Octane. Wattson : regénération passive d’armure à défaut de 0.5 PV par seconde.

: regénération passive d’armure à défaut de 0.5 PV par seconde. Wingman : +1 balle par chargeur (incluant le chargeur de base)

: +1 balle par chargeur (incluant le chargeur de base) Mastiff : diminution des dommages des plombs de 13 à 11. Augmentation de la vitesse de tir de 1.0 à 1.1.

: diminution des dommages des plombs de 13 à 11. Augmentation de la vitesse de tir de 1.0 à 1.1. Mires : les armes dorées seront maintenant équipées avec le Bruiser 2x. Vous aurez également la possibilité de changer la mire de toutes les armes dorées et des armes légendaires, à l’exception du Kraber.

Bande annonce de l’évènement disponible sur la chaîne Youtube d’Apex Legends

Sortie d’Apex Legends sur Switch

Le 9 mars est aussi la date de sortie du jeu sur la console Nintendo Switch. Comme la saison 8 est déjà bien entamée, les joueurs de cette plateforme se voient offrir 30 niveaux de Battle Pass gratuits et bénéficieront d’un double XP pour les 2 premières semaines du lancement. De plus, les joueurs qui se connecteront à leur compte sur la Switch d’ici la fin de la saison recevront un skin exclusif pour Pathfinder. Multiplateforme disponible!

Pour plus d’information concernant les mises à jour et l’évènement, cliquez ici.

Toutes les images sont la propriété de Respawn Entertainment.

Un texte de Karlène Gatien de Jeux.ca