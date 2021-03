7 jeux de Switch que vous ne connaissez pas (et que vous devriez essayer)

La Switch a de belles qualités. Mais elle a aussi un énorme défaut : son eShop est pourri.

Avec la quantité astronomique de jeux indies qui sortent chaque semaine, c’est facile de s’y perdre.

Et c’est ainsi que d’excellents jeux qui en valent le détour sombrent dans l’oubli le plus total quelques semaines après leur sortie.

Mais comme j’ai un problème d’achat compulsif de jeux de Switch, j’essaie énormément de jeux. Je vous suggère donc 7 jeux dont vous ignoriez l’existence et qui méritent votre attention.

1. Pato Box

J’essaie de « plugger » Pato Box à toutes les occasions, parce que c’est un excellent jeu qui semble avoir été ignoré par les joueurs comme l’eau sur le dos d’un canard.

Véritable successeur spirituel de Punch-Out!!, Pato Box nous place sous les plumes de Pato, un canard champion de boxe qui décide de se dresser contre la méga-corporation qui dirige le monde.

Vous devrez donc vaincre les représentants de la corporation dans des combats de boxe qui mettront à l’épreuve votre sens du rythme.

Avec un sens de l’humour aiguisé et un style visuel absolument unique (imaginez Sin City mais avec un canard en bedaine), Pato Box vaut le détour pour tout ceux qui, comme moi, s’ennuient de Little Mac.

2. FutureGrind

Des fois, les jeux les plus simples sont les plus intéressants.

Dans FutureGrind, vous contrôlez une moto aux roues colorées. Vous vous déplacez sur des rails de couleur, et vous devez vous assurer que les couleurs de votre roue et du rail correspondent, sans quoi votre moto explose.

C’est déjà beaucoup à gérer, mais les plus téméraires peuvent même s’essayer à réaliser des acrobaties et des tours pour davantage de points.

Malgré ce gameplay très arcade, les développeurs de MilkBag games ont quand même ajouté à ce titre une histoire prenante, entre les commanditaires à satisfaire et cette mystérieuse conspiration qui rôde sous la surface…

Le genre de jeu qui vous fera dire « une dernière partie » pendant des heures.

3. Takeshi and Hiroshi

Présenté lors du Indie World Nintendo du mois d’août dernier, ce titre particulier semble s’être immédiatement effacé de la mémoire collective dès la présentation terminée.

Pourtant, Takeshi and Hiroshi est un jeu qui déborde de charme.

Vous y incarnez Takeshi, un adolescent de 14 ans qui rêve de devenir développeur de jeux vidéo. Son petit frère, Hiroshi, adore les jeux vidéo qui l’aident à passer le temps lors de ses longues hospitalisations.

Quand Hiroshi tombe particulièrement malade, Takeshi se donne comme mission de lui changer les idées avec un RPG de sa conception. Le problème, c’est que le jeu n’est pas prêt du tout; vous devez donc ajouter des ennemis en temps réel pour divertir Hiroshi, sans que le jeu ne devienne trop difficile pour lui (vous voulez lui remonter le moral, après tout!)

Takeshi and Hiroshi n’est pas un jeu très long, 2 heures tout au plus, et son gameplay, bien qu’original, est limité.

Mais c’est l’histoire et la présentation qui font la force de ce titre. Les personnages, qui sont en fait des figurines animées en stop motion, sont magnifiques. C’est également un style unique qu’on ne voit pratiquement jamais dans les jeux vidéo.

Et pour peu que vous acceptiez de vous abandonner, cette histoire d’amour fraternel est profondément touchante.

Un jeu unique et d’une grande chaleur qui ne ressemble à rien d’autre.

4. Way of the Passive Fist

Way of the Passive Fist est un beat ’em-up qui ressemble aux jeux d’arcade des années 90, à une différence près : vous ne frappez personne.

En effet, comme le titre peut le laisser deviner, vous ne frappez pas vos ennemis. Au contraire, vous esquivez jusqu’à les épuiser.

Vous devez donc parcourir ces plaines post-apocalyptiques en pariant, bloquant et évitant les coups adverses. Une fois vos ennemis à bout de souffle, il ne suffit que d’une petite tape pour les envoyer paître.

Ce système unique transforme ce qui serait un simple jeu de baston dans une mer de jeux similaires en un jeu de rythme et de mémoire déguisé en beat ’em-up. Vous devez mémoriser les séquences propres à chaque ennemi, et garder le rythme pour limiter les dégâts au maximum.

Ajoutez à cela un style visuel remarquable, et Way of the Passive Fist est un jeu qui a su se hisser parmi mes jeux favoris sur Switch.

5. Vostok Inc.

Le timing est particulièrement bon pour parler de ce titre, parce que les développeurs viennent d’annoncer la suite dans une bande-annonce intitulée « Check Behind Uranus ».

Oui, c’est d’une grande maturité.

Mais je doute que ceux à connaître le premier de la série soient nombreux.

Vostok Inc., c’est un mélange étonnant entre un clicker et un jeu de tir spatial. Vous incarnez un capitaliste interstellaire qui part à la conquête de l’univers.

Quand vous tirez sur des météores ou sur des vaisseaux ennemis, vous gagnez de l’argent qui vous permet de coloniser des planètes et de vous enrichir grâce à ses ressources.

Ces planètes, en retour, vous fournissent des fonds qui vous permettent d’améliorer votre vaisseau et de développer d’autres planètes.

Aucune civilisation extraterrestre ne saura résister à l’ennemi le plus terrifiant qui soit : le capitalisme.

6. Murder By Numbers

Dans la catégorie des mélanges étonnants entre deux genres vidéoludiques, difficile de faire plus surprenant que Murder By Numbers qui mélange jeu d’enquête et…Picross.

Vous y incarnez Honor Mizrahi, une comédienne qui joue dans une série policière…jusqu’à ce qu’un vrai meurtre ait lieu sur le plateau.

Aidée par le robot amnésique SCOUT, Honor s’improvise alors enquêteuse et s’applique à résoudre le mystère. Pour y arriver, vous devrez analyser les indices en réusissant à résoudre des puzzles de type Nonogram/Picross.

Une histoire pleine de rebondissements, des personnages magnifiquement dessinés et surtout, un mélange hétéroclite mais excitant de styles de jeu font de Murder By Numbers un incontournable.

En passant, ce jeu a été développé par Mediatonic, le même studio derrière Fall Guys! Comme quoi le nouveau studio d’Epic a plus d’un tour dans son sac!

7. Ape Out

Le jazz n’a jamais été aussi sanglant que dans Ape Out!

Bon, je ne dis pas qu’il n’a jamais été sanglant…mais pas autant qu’ici.

Dans Ape Out, vous incarnez un gorille prisonnier de ses gêoliers humains. Vous devez donc vous échapper, et si vous faites exploser vos gardes en une pluie sanglante, tant pis.

Ce jeu qui se déroule entièrement dans une vue d’en-haut offre une symbiose extraordinaire entre sa musique et son gameplay. Chaque coup, chaque mort est ponctué de percussions jazz. Bref, la trame sonore et le jeu ne font qu’un.

Vous vous surprendrez bien vite à ajuster vos assassinats au rythme de la musique, dans un solo jazz plein d’hémoglobine.

Un jeu débordant de style qui se joue comme on écoute un album.

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca