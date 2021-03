Un jeu Turbo Kid en développement chez Outerminds

Le studio montréalais Outerminds nous dévoile aujourd’hui les premières images de leur tout nouveau jeu vidéo en développement, Turbo Kid! Le jeu sera produit en collaboration avec les créateurs du film (RKSS Films), le groupe de musique Le Matos et la maison de production EMA Films.

Basé sur le film du même nom sorti en 2015, Turbo Kid sera un metroidvania se déroulant dans le futur lointain de 1997, où le Kid doit se débrouiller seul afin de retrouver son ami dans les dangereuses Terres Désolées.

Turbo Kid (2015) avait été réalisé par François Simard, Anouk Whissell et Yoann-Karl Whissell et mettait en vedette Munro Chambers (The Kid), Laurence Leboeuf (Apple) et Michael Ironside (Zeus). Le film avait été bien reçu par la critique, avec une note de 91% présentement sur Rotten Tomatoes.

Le studio Outerminds nous promet des environnements vastes et divers, de l’action sanglante et délirante, une histoire touchante et des cascades de BMX enlevantes, le tout dans un emballage rétro.

Le jeu est prévu pour 2022.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca