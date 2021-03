Square Enix Montréal : opération séduction pour les femmes dans le milieu techno

Aujourd’hui, nous célébrons la Journée internationale des femmes 2021. Un enjeu majeur de notre industrie est la formation et l’embauche de nouveaux talents. Square Enix Montréal en collaboration avec Concertation Montréal et son programme Les filles et le code désire attirer plus de femmes dans ce milieu en plein effervescence.

Une importance étape a été franchie aujourd’hui pour atteindre ce but. Square Enix Montréal a annoncé un soutien financier aux Scientifines et à Technovation Montréal, deux organismes québécois œuvrant à renforcer l’intérêt des filles âgées de 8 à 18 ans pour les sciences et la technologie.

Développé en collaboration avec le Mouvement montréalais Les Filles & le code de Concertation Montréal, le soutien de Square Enix Montréal à ces deux organismes vise à contribuer à la promotion des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) auprès des jeunes filles.

L’initiative a pour but de renforcer l’estime de soi, de favoriser le développement de compétences clés comme l’entrepreneuriat, et d’encourager la persévérance scolaire.

Le soutien de Square Enix Montréal contribuera à rendre les programmes accessibles à plus de participantes grâce au financement de ressources humaines et matérielles supplémentaires.

défavorisés des programmes qui incluent l’aide aux devoirs, des activités scientifiques variées et de l’accompagnement pour le développement de projets d’expo-sciences. En savoir plus : scientifines.com Technovation Montréal est une compétition internationale de création

d’applications mobiles qui vise à développer les compétences technologiques et entrepreneuriales chez les filles de 10 à 18 ans. En

savoir plus : technovationmontreal.com

« Chez Square Enix Montréal, nous avons fait de l’inclusion une valeur fondamentale. Le développement de jeux vidéo demeure un secteur dominé par les hommes. Pour attirer plus de femmes dans l’industrie, nous devons exposer les filles au potentiel d’un avenir en sciences et en technologie le plus tôt possible. Cette année, nous voulions souligner la Journée internationale des femmes en collaborant aux efforts de promotion des STIM auprès des jeunes filles, leur ouvrant ainsi un tout nouveau monde de possibilités et les aidant à réaliser leurs rêves », déclare Patrick Naud, chef de studio de Square Enix Montréal.

« Lorsque nous avons été contacté.e.s par Square Enix Montréal, nous étions emballé.e.s d’apporter notre contribution à leur visant à amener plus de filles dans le domaine des STIM. Il est en effet dans les objectifs du Mouvement montréalais Les Filles & le code de Concertation Montréal de mettre en contact les organismes de littératie numérique avec l’industrie afin de stimuler l’intérêt des filles pour les STIM. Cette annonce de financement est une excellente nouvelle pour nos partenaires, Les Scientifines et Technovation Mtl, qui font un travail remarquable. L’initiative de Square Enix Montréal est exemplaire et j’espère qu’elle incitera d’autres entreprises montréalaises à faire de même », déclare Francine Verrier, membre du conseil d’administration de Concertation Montréal et marraine du Mouvement montréalais Les Filles & le code de

Concertation Montréal.

« Grâce à ce nouveau partenariat, nous serons en mesure d’accompagner un groupe de plus, soit 10 filles, deux soirs par semaine après l’école, en leur offrant une période de soutien scolaire et des activités de sciences amusantes et enrichissantes. Encourager les filles à s’intéresser aux STIM, les inciter à choisir d’étudier les sciences et à poursuivre une carrière dans ces domaines, est au coeur de notre mission depuis plus de 30 ans… et Square Enix Montréal va nous permettre de continuer de rejoindre encore plus de filles », explique Valérie Bilodeau, Directrice générale, Les Scientifines.

« Technovation Montréal a pour but de bâtir la relève féminine en technologie en offrant aux jeunes filles une immersion complète dans les domaines de l’entrepreneuriat et de la technologie grâce à un programme de formation développé avec des expert.e.s du milieu. Nous sommes fières de ce partenariat avec Square Enix Montréal qui contribuera au développement des compétences techniques ainsi qu’au leadership des participantes du programme », souligne Stéphanie Jecrois, cofondatrice, Technovation Montréal.

