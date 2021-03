Découverte Kickstarter : Worship

Depuis 2009, la plateforme de financement participatif Kickstarter a fait naitre des centaines de projets vidéoludiques. Les chroniques « Découverte Kickstarter » mettront de l’avant les projets de jeux vidéo / jeux de société qui sont présentement en recherche sur financement sur la plateforme. Cette semaine, le jeu vidéo Worship !

Objectif : 65 000 $

Fin de la demande de financement : 8 avril 2021

Avez-vous déjà rêvé de servir aveuglément un dieu et devenir le chef d’un culte, tout ça afin de provoquer la fin du monde? Ce jeu est peut-être pour vous.

Worship est un roguelike grandement inspiré par la franchise Pikmin. Vous y incarnerez le chef d’un culte qui a pour but de servir son dieu et provoquer l’apocalypse.

Pour ce faire, vous allez devoir explorer le monde qui vous entoure afin de recruter de nouveaux membres pour votre culte et trouver des moyens de plaire à votre dieu. Vous allez devoir maîtriser l’art du dessin avec le sang afin de pouvoir utiliser de puissants rituels qui vous aideront dans vos quêtes.

Plus vous réussissez à convertir d’adeptes à votre cause, plus puissant vous allez devenir. Jusqu’à ce que vous soyez assez puissant pour invoquer votre dieu et ainsi provoquer la fin du monde.

Il y aura de nombreuses énigmes à résoudre, un monde vaste à explorer rempli de secrets bien cachés, des évènements et rencontres aléatoires contre des bêtes féroces ou des paysans en colère.

De plus, le jeu sera jouable jusqu’à 4 joueurs grâce à un mode multijoueur en ligne et local. Le jeu sera traduit dans 11 langues.

Worship est prévu pour une sortie en 2022 sur PC et consoles.

C’est une première expérience de financement participatif pour le studio montréalais Chasing Rats Games. Leur premier jeu, Struggling (2020), a été très bien reçu par la critique et les joueurs, en plus de remporter de nombreux prix au festival MEGA+MIGS de 2018 et 2019.

Contributions disponibles :

1 $ – Mises à jour sur le développement du jeu via Kickstarter

16 $ – Early Bird : Copie numérique du jeu sur PC ou Console

20 $ – Copie numérique du jeu sur PC ou Console

40 $ – Copie numérique du artbook du jeu

60 $ – Accès exclusif à la beta du jeu

65 $ – 4 copies numériques du jeu sur PC ou Console

En tout, plus d’une douzaine de choix de contributions sont disponibles, la plus dispendieuse étant celle à 6666$, où vous aurez la chance de créer un Old God avec l’équipe de développement du jeu.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca