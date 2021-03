Watch Dogs: Legion active son mode en ligne

Sorti il y a plusieurs mois, Watch Dogs: Legion avait fait bonne impression auprès de mon collègue Antoine. Pas un jeu à tout casser, mais tout de même digne d’intérêt.

Aujourd’hui, Ubisoft annonce que le mode en ligne de Watch Dogs: Legion est désormais disponible via une mise à jour gratuite sur PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X|S sans frais supplémentaires pour les joueurs.

Ce même mode en ligne sera également disponible prochainement sur PC (Epic Games Store et Ubisoft Store) ainsi que sur Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft.

Contenu du mode en ligne

Un mode de coopération libre en monde ouvert : les joueurs pourront créer une équipe avec jusqu’à 4 joueurs et explorer Londres, prendre part aux événements de la ville, relever des défis et participer à des activités annexes.

De nouvelles missions en coop : disponibles pour 2 à 4 joueurs, ces nouvelles missions introduiront de nouvelles mécaniques de gameplay en coop et permettront aux joueurs de recruter l’équipe parfaite pour lutter contre les dangers qui menacent Londres tout en découvrant les monuments les plus emblématiques de la ville.

Le premier mode Joueur contre Joueur (PvP) : nommé Arachnobot Arena, ce mode permettra à 4 joueurs de contrôler des arachnobots armées et de s’affronter dans un match à mort à haute intensité où tout le monde jouera en mode chacun pour soi.

Les détenteurs du Season Pass auront également accès à deux missions solo uniques dès aujourd’hui :

Protocole Gardien : DedSec tracke un algorithme qui pourrait permettre à une intelligence artificielle (IA) de contrecarrer toutes les décisions humaines. S’ils ne le trouvent pas, cet algorithme pourrait être utilisé pour transformer des drones armés en juges et bourreaux.

Pas en notre nom : Un groupe secret a volé le nom de DedSec. Pire, ce dernier a également subtilisé des informations permettant à leur employeur, un impitoyable propriétaire de tabloïds, de faire du chantage à ses victimes tout en prenant le contrôle de la ville.

La première Tactical Op en coop à 4 joueurs, « Leader de la Meute », sera quant à elle disponible le 23 mars prochain et exigera des joueurs efficacité et travail d’équipe. Davantage de contenus seront ajoutés après le lancement via des mises à jour gratuites qui incluront notamment le mode PvP « Invasion », de toutes nouvelles missions en coopération, des personnages gratuits et plus encore.

Dans Watch Dogs : Legion, la ville de Londres est sur le point de s’effondrer. Au milieu du chaos, une mystérieuse entité connue sous le nom de Zero-Day a piégé le groupe secret de résistants de DedSec en l’accusant d’être à l’origine de plusieurs bombardements à divers endroits de la ville.

Dans la foulée, des criminels issus de tous les quartiers malfamés de Londres en ont profité pour prendre le contrôle, en l’absence du gouvernement. En tant que membres de DedSec, les joueurs affronteront des criminels de taille. Qu’ils soient sadiques, mercenaires, cybercriminels ou pire encore, les joueurs devront faire face à une grande variété d’ennemis et de situations, et recruter de nouveaux membres afin de libérer Londres de tous ces opportunistes et découvrir qui se cache derrière Zero-Day.

Watch Dogs : Legion propose une variété d’options d’accessibilité, allant des commandes entièrement personnalisables aux sous-titres audio directionnels. Une liste complète des options d’accessibilité est disponible sur news.ubisoft.com.

Bande-annonce du mode en ligne de Watch Dogs: Legion

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca