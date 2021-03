Série Indie Ubisoft : Chasing Rat Games et Fika couronnés vainqueurs

Les derniers jours ont eu l’effet d’une tornade pour Chasing Rat Games. Le studio québécois a lancé sa campagne Kickstarter pour Worship et ce dernier a été financé en moins de 48 heures. Aujourd’hui, l’entreprise a remporté la cinquième édition de la Série Indie Ubisoft présentée par Banque Nationale.

L’autre grand gagnant, c’est Fika Productions, qui a créé le jeu coopératif roguelike Ship of Fools. Fika est aussi à l’origine d’un ensemble complet de cartes de référence animées des différents sorts de l’univers de Donjons & Dragons avec The Deck of Many.

Les deux entreprises ont été sélectionnées parmi un bassin de 11 finalistes de grande qualité. Plus précisément, les gagnants ont été sélectionnés par le jury de six membres selon différents critères : composition de son équipe, structure financière, maîtrise technologique, marketing, concept de jeux, qualité visuelle et sonore.

Le jury a été impressionné par la proposition globale et la maîtrise des différentes facettes du jeu Worship de Chasing Rats Games reliées à sa conception, sa production, son financement et sa mise en marché. Le jeu lui-même est bien ficelé et la direction est claire et inspirante.

Quant à Fika Productions, il a reçu le prix Coup de cœur Banque Nationale grâce à la qualité du pitch du studio, une énergie contagieuse! Mais derrière cette proposition, il y a Ship of Fools, un jeu réfléchi, une proposition étoffée et une belle maturité de réflexion.

Innover par l’expérience

Chasing Rats Games a été fondé à Montréal en 2018 avec l’objectif d’innover dans l’industrie grâce à des expériences multijoueurs audacieuses. En août dernier, en collaboration avec l’éditeur Frontier Developments, il a lancé Struggling, son premier jeu. Il s’agit d’une plateforme à résolution de casse-têtes axée sur la physique aussi originale qu’étrange. Tant à l’ouverture de la rencontre GamesCom 2020 que pendant l’événement Indie World Direct de Nintendo, Struggling a surpris des centaines de milliers de personnes. Suite à ce grand succès, l’équipe est prête pour Worship, qui se mérite ce soir les honneurs.

Passionner sainement

De son côté, Fika Productions a été lancé à Québec en 2018 par cinq jeunes entrepreneurs. Par souci de bâtir une organisation solide avant de créer un premier jeu, l’équipe a grandi à 10 membres en moins de deux ans en réalisant des mandats de service en développement et en animation avant de se lancer dans une première production.

Sa mission : concevoir des jeux qui passionnent, d’une manière saine. Aimant les visuels soignés, les jeux raffinés et les concepts innovants, ses dirigeants souhaitent avoir lancé d’ici cinq ans deux productions à succès international, en plus de regrouper 25 experts bénéficiant d’une des meilleures qualités de vie de l’industrie.

Soutien d’affaires et technologique

Le grand lauréat Chasing Rats obtient :

Prix de 50 000 $

Un programme de mentorat d’experts d’Ubisoft pour l’élaboration du jeu gagnant selon les besoins du studio

Une rencontre personnalisée et un diagnostic financier complet par un expert de la Banque Nationale

Diverses activités de promotion et de marketing pour le jeu vainqueur, Worship

Différentes initiatives de communication interne et externe sur la collaboration entre Ubisoft et le studio sur le plan local et à l’échelle internationale

Une expérience de formation entrepreneuriale offerte par la Banque Nationale

De son côté, le Coup de cœur Banque Nationale vaut à Fika Productions :

Prix de 25 000 $

Programme de mentorat avec les experts d’Ubisoft pour le développement du jeu gagnant, Ship of Fools, selon les besoins du studio

Programme de mentorat d’experts du Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM)

Rencontre personnalisée et diagnostic financier complet avec un expert de la Banque Nationale

Diffusion du gagnant à travers l’écosystème du jeu vidéo au Québec et dans le milieu des affaires.

Par ailleurs, tous les finalistes recevront un diagnostic financier de 60 minutes en compagnie d’un spécialiste de la Banque Nationale.

Cinq ans de réussites honorées

Créée en 2017, la Série Indie Ubisoft présentée par la Banque Nationale est une compétition visant à encourager le leadership et l’entrepreneuriat dans l’industrie québécoise du jeu vidéo. Elle est destinée aux studios de développement indépendants de 50 employés et moins. Son objectif : les

soutenir dans l’élaboration et la commercialisation de leurs jeux vers l’atteinte du succès.

Depuis son lancement, Thunder Lotus Games et Norsfell (2017), Sabotage Studio (2018), Studio ManaVoid (2019) et Metric Empire (2020) en ont remporté les grands honneurs. Cette année, outre les deux gagnants, les finalistes étaient 2 Igloos, Autoexec Games, Chasing Rats Games, Clever

Plays Studio, Fika Productions, Folklore Games, Les Studios Shishi, Lowbirth Games, Lucid Dreams Studio, Shedbuilder Games et Strange Matter Studios.

La remise des prix s’est déroulée en direct sur la chaîne Twitch.tv/LaGuildeQc et a été coanimée par Carl-Edwin Michel et Lyne Bouthillette, gestionnaire de communauté et créatrice de contenu pour

La Guilde du jeu vidéo du Québec.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca