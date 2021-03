Ashwalkers se prépare à une sortie sur Steam le 15 avril

Le Studio Nameless XIII du cocréateur de Life is Strange, Hervé Bonin, et l’éditeur Dear Villagers (ScourgeBringer, The Forgotten City) annoncent dans un nouveau trailer animé la sortie de leur jeu Ashwalkers sur Steam le 15 avril.

Ashwalkers est une simulation de survie dans laquelle quatre aventuriers parcourent les terres dévastées d’un monde sans règle ni jugement. Seuls les choix des joueurs compteront face à des dilemmes moraux. Tout en gérant les provisions et l’équipement du groupe, les joueurs devront trouver leur chemin dans cette histoire aux 34 fins possibles.

Deux siècles après les premières catastrophes géologiques, un groupe de survivants nommé The Section arrive dans un monde ravagé. Leur objectif : trouver un refuge sûr pour leur peuple. Sur leur route : un désert post-apocalyptique et de nombreux dilemmes moraux en perspective. Alors que vous parcourez le bout du monde, apprenez à connaître les relations intimes et les tensions entre Petra, la courageuse capitaine du groupe, Sinh, le combattant pragmatique, Kali, la jeune chercheuse optimiste et Nadir le scout prudent. »

« Nous sommes de grands fans de la collection de livres Choisis ton aventure », a déclaré Hervé Bonin, cofondateur du studio de développement Nameless XIII. « Nous souhaitions combiner ce sentiment d’explorer un monde très détaillé avec l’interactivité que proposent les jeux vidéo en créant un jeu dans lequel tous les choix ont une répercussion. Les retours des joueurs que nous avons reçu après la démo lors du dernier Steam Festival étaient très positifs, nous sommes donc très excités à l’idée d’ouvrir la totalité du monde d’Ashwalkers aux joueurs! ».

À propos du jeu Ashwalkers

Prenez des décisions difficiles combinées à des dilemmes moraux

Découvrez de nouveaux chemins selon votre façon de jouer

34 fins différentes possibles

Apprenez à connaitre les quatre personnages qui composent votre groupe

Gérez votre nourriture, vos équipements et vos médicaments afin de prévenir votre groupe de la folie et de la mort

Voyagez et appréhendez un monde hostile détruit par une apocalypse volcanique

Récoltez des ressources vitales à la suivie de votre groupe

Dépassez les obstacles et les rencontres dangereuses dans un climat hostile

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca