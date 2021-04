Streets of Rage 4 dépasse les 2,5 millions de téléchargements

L’éditeur et co-développeur Dotemu, avec les studios Lizardcube et Guard Crush Games, annoncent aujourd’hui l’arrivée prochaine d’un contenu additionnel payant pour son hit planétaire Streets of Rage 4 : Mr. X Nightmare.

Ce DLC ajoute trois nouveaux personnages jouables et un mode de jeu Survival plus tard dans l’année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Une mise à jour gratuite séparée, qui ajoute également du contenu, verra aussi le jour aux côtés du DLC sur toutes les plateformes.

Avec plus de 2,5 millions d’unités téléchargées tous supports confondus, Streets of Rage 4 est un immense succès international qui entend frapper plus fort que jamais cette année.

Le trailer de gameplay qui accompagne cette annonce met en scène l’un des trois combattants de Mr.X Nightmare, l’officier Estel Aguirre, qui quitte son service pour se battre pour la première fois aux côtés des héros de Streets of Rage 4. D’abord apparue dans le jeu en tant que boss intimidant, Estel utilise ses poings et ses pieds comme personne pour botter le cul de quiconque s’avère assez téméraire pour se mettre en travers de sa route. La bande-annonce met en scène Estel en pleine action, et distille quelques indices sur les deux autres personnages du DLC, qui seront annoncés plus tard.

Mr. X Nightmare introduit également le nouveau mode Survival, qui met au défi les joueurs avec de nombreuses épreuves corsées dont nous révélerons de plus amples détails très bientôt. Les joueurs pourront également construire leur propre style de combat avec la personnalisation des personnages, tandis que les armes et ennemis supplémentaires assureront un renouvellement permanent de l’action qui s’annonce. Mr. X Nightmare inclura également de nouvelles pistes musicales vivaces par Tee Lopes, qui a composé et arrangé les musiques de Sonic Mania, League of Legends et Monster Boy and the Cursed Kingdom, entre autres.

D’un autre côté, la mise à jour gratuite mettra les joueurs les plus émérites de Streets of Rage 4 au défi avec le nouveau mode de difficulté, Mania+. Un système d’entraînement complet permettra aux combattants d’affuter leurs combos et de mettre en place les stratégies les plus élaborées possible, tandis que les nouvelles options de colorimétrie donneront aux féroces combattants de Wood Oak City un tout nouvel éclat.

Streets of Rage 4 a revitalisé la série emblématique du beat’em all lors de sa sortie au printemps 2020 sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4. Après une absence remarquée de 25 ans, la série est passée à l’ère moderne avec panache grâce à Streets of Rage 4, qui a reçu un accueil particulièrement chaleureux par la critique et le public lors de sa sortie. Le jeu offre de nouveaux combattants mais aussi certaines têtes connues de la série, des graphismes crayonnés magnifiques, des mécaniques de jeu et capacités inédites, des personnages en pixel art à débloquer ainsi qu’une bande son qui rend hommage à l’identité originelle de la série, qui a fait son succès dans les années 90.

Blitworks a œuvré sur la version Xbox One disponible sur le Microsoft Store et Seaven Studio s’est chargé du portage sur Nintendo Switch et PlayStation 4.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca