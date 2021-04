Traffic Jams : la circulation routière en réalité virtuelle

L’éditeur spécialisé en réalité virtuelle Vertigo Games et Little Chicken Game Company lancent aujourd’hui Traffic Jams, leur jeu de simulation de gestion de circulation routière en VR. Ce dernier est ccompagné d’un mode multijoueur pour s’amuser en famille. Traffic Jams est désormais disponible sur PC VR et Oculus Quest et PC VR avec une sortie sur PlayStation VR prévue pour cet été.

« Après plus d’un an de travail acharné, nous sommes vraiment très heureux et fiers de proposer Traffic Jams au monde entier », a déclaré Yannis Bolman, PDG de Little Chicken Game Company. « Depuis la première démo, nous avons vu les fans prendre tellement de plaisir avec ce jeu. Grâce au pouvoir de la VR, les joueurs sont tant immergés dans cet univers que nous avons observé des testeurs littéralement sauter sur le côté lorsqu’ils voyaient des voitures foncer sur eux. Nous avons travaillé dur pour rendre ce jeu non seulement fun mais également satisfaisant, que vous soyez un joueur chevronné ou un néophyte de la VR. Nous sommes très excités à l’idée de voir tout le monde réveiller le contrôleur de trafic qui sommeille en eux et de tout ordonner à leur façon ! ».

Dans le monde de Traffic Jams, les lumières des feux ont disparu et vous êtes le seul à pouvoir garder la circulation fluide. Cette aventure délirante à travers les villes les plus iconiques du monde, vous demande de gérer le chaos présent sur les routes. Chaque ville propose son lot de défis et d’événements à débloquer comme « des déboulés de fromage », le lancer de frisbee sur des piétons innocents, mais également des catastrophes naturelles (ou pas) comme des incendies ou des chutes de météorites. Il est temps de prouver que vous vous êtes le meilleur contrôleur de circulation!

Pour plus d’informations sur Traffic Jams, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram, ou bien inscrivez-vous à la newsletter du jeu, ici : trafficjams-vr.com.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca