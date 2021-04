La Caravane sur la route numérique pour sa 4e édition

À compter du 26 avril, La Caravane sera de retour dans un nouveau format 100 % virtuel. L’organisation qui célèbre l’entrepreneuriat en jeux vidéo promet une programmation débordante de contenus pertinents qui saura combler les besoins de mise en marché des créateurs locaux.

« Construisez un récit sans faille pour développer vos affaires et propulser votre entreprise à l’international grâce à une programmation unique. Celle-ci comprend des ateliers de formation, des séances de coaching de pitch et des échanges professionnels avec des délégués internationaux et des investisseurs.

Grande nouveauté cette année : en plus des formations sur l’exportation, La Caravane prévoit des ateliers sur les façons de développer vos communautés grâce au sociofinancement, aux relations médias et plus encore!

Vous étiez présent l’an dernier? Nous avons aussi pensé à vous! Cette année nous vous proposerons différents niveaux de formation afin de perfectionner vos compétences acquises ».

Comment La Caravane peut vous aider à avancer?

Voici quelques exemples d’aide fournie par cette initiative :

Vous familiariser avec le développement des affaires à l’international

Comprendre les processus d’exportation et de mise en marché de votre jeu vidéo

Monter un plan d’affaires solide

Connaître les aides disponibles des partenaires clés

Vous perfectionner pour attirer des éditeurs et des investisseurs grâce à un coaching de pitch convaincant tout en développant l’art de la négociation

Vous préparer en amont des missions internationales

Développer une plus grande communauté et ainsi, augmenter la valorisation de votre projet.

À qui s’adresse La Caravane?

Aux fondateurs de studios de jeux vidéo indépendants et leurs collaborateurs internes

Aux développeurs de jeux vidéo indépendants à la recherche d’éditeurs

Aux développeurs de jeux vidéo indépendants à la recherche de financement de risque (VC)

Aux développeurs de jeux vidéo souhaitant devenir fournisseurs d’autres studios

Aux développeurs de jeux vidéo qui souhaitent augmenter leur visibilité média et développer leurs communautés

Les ateliers à venir signés La Caravane

Le but de ces ateliers de formation est de vous faire découvrir les différents marchés porteurs, d’accélérer votre courbe d’apprentissage et d’améliorer la qualité de vos présentations (pitch de vente). Veuillez noter que chaque formation aura une durée de 1h à 1h30 chacune et qu’elles se dérouleront pour la plupart en avant-midi.

Semaine du 26 au 30 avril 2021

Niveau 1

Valider mon idée de jeu et ma stratégie: par où commencer?

Créer son image de marque

Bâtir un plan d’affaires solide: trouver un éditeur ou éditer soi-même?

Des ressources pour aller plus loin

Réussir sa campagne de sociofinancement

Entretenir les relations: créer et développer les communautés

Introduction aux marchés internationaux: préparer et adapter son pitch

Semaine du 3 au 7 mai 2021

Niveau 2

Bâtir un plan financier solide: convaincre et persuader

Entretenir les relations: nourrir sa communauté

Perfectionner son image de marque

Mon pipeline de leads: de l’identification aux suivis

Pitch et négociation: comprendre la rétroaction des investisseurs et éditeurs

Les marchés internationaux : anticiper les spécificités culturelles pour connaître son éditeur

L’élaboration d’un plan de lancement

Semaine du 10 au 14 mai 2021

Warp Zone – Formation d’argumentaire de vente (pitch)

Pratique de pitch et rétroaction personnalisée.

Suivant les ateliers de formation des niveaux 1 et 2, vous aurez l’occasion de poursuivre votre parcours en présentant votre argumentaire de vente devant un panel de délégués internationaux, d’investisseurs et partenaires potentiels, regroupés selon un marché cible. Ces derniers vous donneront une rétroaction sur le pitch que vous leur présenterez.

La liste des délégués internationaux, investisseurs et éditeurs vous sera communiquée prochainement.

Semaine du 17 au 21 mai 2021

Niveau 3

Entretenir les relations: faire grandir sa communauté

Formation spéciale – Affaires en Tandem Montréal – Nantes

Développer ses communautés grâce aux firmes de relations publiques spécialisées – portes d’entrée sur l’Amérique du Nord et l’Europe

Entretenir les relations : connaître et valoriser sa communauté grâce aux outils analytiques

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca