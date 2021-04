Blooming Business: Casino ou comment gérer les jeux de hasard

Le studio français Homo Ludens a dévoilé aujourd’hui son premier jeu, Blooming Business: Casino et a présenté celui-ci avec une bande-annonce originale.

Blooming Business: Casino est un jeu de stratégie coloré et charmant qui propose à ses joueurs de s’occuper d’un petit casino et de le transformer en succès planétaire. Inspiré par la montée en puissance de Las Vegas dans les années 50, ce jeu prend place dans un univers fictif où les animaux peuvent faire fortune au jeu, être embauchés comme croupiers et même contrôler la pègre.

Un casting impressionnant d’animaux adorables et animés avec soin endosse le rôle des clients, des employés du casino mais aussi des VIP. Ce sont eux qui donnent vie à l’univers dans lequel les joueurs évoluent. Au travers des interactions, ils révéleront progressivement les histoires, envies et craintes de ces personnages VIP.

Dans Blooming Business: Casino, les joueurs bâtissent et font grandir leur propre casino en partant de zéro. Cela comprend sa disposition, sa décoration, sa stratégie économique jusqu’aux emplacements des jeux et le choix des règles afin de maximiser les revenus. C’est également à eux de gérer les problèmes d’entretien ou de clients turbulents, de veiller au divertissement et à l’engouement des clients et même à créer les moments de joie et d’exaltation lorsque les clients accumulent les gains.

Son aspect mignon n’enlève rien à la profondeur du jeu. Les joueurs devront ainsi comprendre et gérer un système complexe de factions, fidélité et réputation tout en gardant le niveau de satisfaction au plus haut, tant chez les clients que chez les employés. La clé d’un bon casino est de trouver comment maintenir de bonnes relations à la fois avec la pègre et avec la police, tout en veillant à la satisfaction des autres personnages importants.

« C’est un vrai bonheur pour nous de pouvoir enfin dévoiler notre premier jeu! C’est véritablement passionnant en tant que développeurs d’essayer d’apporter quelque chose de neuf à un genre emblématique avec lequel nous avons grandi. Les jeux de gestion de type Tycoon ont tous une sorte de magie que nous voulons respecter, mais Blooming Business: Casino porte une attention toute particulière sur le scénario. Dans ce jeu, nous invitons les joueurs non seulement à créer leur propre casino mais aussi à découvrir les événements qui s’y produisent, grâce à des personnages intéressants, une narration pertinente et des choix plus ou moins cornéliens à prendre », a exprimé David Rabineau, fondateur et PDG de Homo Ludens.

Le jeu est conçu de façon à être entièrement moddable. Homo Ludens prévoit de mettre à disposition les outils qu’ils ont eux-mêmes utilisés afin que la communauté puisse avoir un accès total au jeu. Ainsi, les joueurs pourront créer leurs propres objets, décorations et personnages.

Blooming Business: Casino sera disponible sur PC en Early Access via Steam, il est d’ores et déjà possible de l’ajouter à sa liste de souhaits.

Caractéristiques :

Un jeu de gestion pas comme les autres, plein de caractère . Un monde rétro joyeux et rempli de charme peuplé de personnages prenant la forme d’animaux. Découvrez des employés, clients et VIP tous plus adorables les uns que les autres. Tissez des liens et apprenez-en sur eux.

. Un monde rétro joyeux et rempli de charme peuplé de personnages prenant la forme d’animaux. Découvrez des employés, clients et VIP tous plus adorables les uns que les autres. Tissez des liens et apprenez-en sur eux. Des histoires qui vous sont propres. La façon dont vous gérez votre casino et votre stratégie commerciale déclencheront différents événements narratifs et ce sera à vous de prendre les décisions pour les faire avancer. Mais attention, chaque choix entraîne des conséquences.

La façon dont vous gérez votre casino et votre stratégie commerciale déclencheront différents événements narratifs et ce sera à vous de prendre les décisions pour les faire avancer. Mais attention, chaque choix entraîne des conséquences. Personnalisez et gérez votre casino selon vos envies. Quel patron de casino serez-vous ? Touche-à-tout ou magnat inaccessible ? Mettrez-vous les mains dans le cambouis ou laisserez-vous vos employés gérer les situations difficiles ? C’est à vous de décider, mais veillez à ce que la maison sorte toujours gagnante…

Quel patron de casino serez-vous ? Touche-à-tout ou magnat inaccessible ? Mettrez-vous les mains dans le cambouis ou laisserez-vous vos employés gérer les situations difficiles ? C’est à vous de décider, mais veillez à ce que la maison sorte toujours gagnante… Installez les jeux comme vous le souhaitez et choisissez l’avantage de la maison. Installez les jeux et leurs règles judicieusement afin de les rendre intéressants et amusants pour les clients, mais surveillez toujours vos bénéfices.

Installez les jeux et leurs règles judicieusement afin de les rendre intéressants et amusants pour les clients, mais surveillez toujours vos bénéfices. Un complexe réseau de conflits d’intérêts. Associez-vous à différentes factions, interagissez avec la pègre, la police et d’autres groupes.Utilisez des célébrités pour améliorer votre réputation, mais attention au retour de bâton.

Associez-vous à différentes factions, interagissez avec la pègre, la police et d’autres groupes.Utilisez des célébrités pour améliorer votre réputation, mais attention au retour de bâton. Les modders sont les bienvenus. Téléchargez les outils de développement et créez vos propres objets, personnages et décorations. Ces outils sont les mêmes que ceux utilisés par l’équipe de développement afin de permettre les meilleures créations dignes des casinos les plus prestigieux.

Téléchargez les outils de développement et créez vos propres objets, personnages et décorations. Ces outils sont les mêmes que ceux utilisés par l’équipe de développement afin de permettre les meilleures créations dignes des casinos les plus prestigieux. Personnalisez et décorez votre casino. Investissez dans de nouvelles machines à sous et objets décoratifs. Optimisez la disposition du casino pour maximiser la circulation et la satisfaction des clients.

À propos d’Homo Ludens

Homo Ludens est un jeune studio de jeux vidéo indépendant basé à Paris, en France. Nous sommes une équipe de 13 et développons principalement des jeux PC. Nous sommes pleinement investis dans la création d’univers immersifs et passionnants et mettons un point d’honneur à coopérer avec nos communautés et respecter le temps de nos joueurs. Nous visons à proposer de nouvelles façons de jouer et à permettre aux joueurs d’interagir directement avec leurs créations afin de rendre nos jeux agréables pour ceux qui choisissent d’y passer du temps.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca