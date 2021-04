Art of rally dérapera avec style sur Switch cet été

Le développeur canadien et indépendant Funselektor a annoncé que son jeu de course acclamé par la critique, art of rally, sortira sur Switch au courant de l’été 2021. L’information a d’abord été partagée en primeur au cours de l’événement Nintendo Indie World diffusé hier.

La version Switch d’art of rally bénéficiera de toutes les mises à jour précédemment publiées sur la version PC, ainsi que la prochaine mise à jour “Kenya” prévue pour une sortie en simultanée avec la version console.

Avec un score Metacritic de 80 et un accueil « extrêmement positif » (2069 avis d’utilisateurs) sur Steam, art of rally est une expérience de conduite stylisée inspirée de l’âge d’or du rallye qui emmène les joueurs à parcourir le monde dans des environnements magnifiques inspirés de lieux réels tels que la Finlande, la Sardaigne, la Norvège, le Japon et l’Allemagne.

À propos de la mise à jour Kenya :

6 nouvelles étapes exigeantes dans des paysages à couper le souffle, dont le mont Kenya et le lac Victoria.

1 niveau en mode libre pour se détendre sous le ciel africain

4 nouvelles voitures, vroom

2 nouvelles pistes musicales

Des zèbres, des girafes, des éléphants !!!!!

À propos d’art of rally:

Devenez pilote de haut niveau durant les années dorées du rallye en mode carrière.

61 voitures de rallye emblématiques des années 60 à 90, Group B, Group S, Group A.

60 niveaux de rallye en Finlande, Sardaigne, Norvège, Japon et Allemagne.

Défis quotidiens et hebdomadaires avec classements sur leaderboards.

Un mode Photo and Replay pour partager des clichés.

Une mode “fantôme” pour perfectionner son score



À propos de Funselektor:

Le développeur indépendant Dune “Funselektor” Casu a un point faible pour la course automobile, comme ses jeux le laissent supposer. Après Absolute Drift en 2015, Dune a sorti en septembre 2020 art of rally, un hommage à l’âge d’or du rallye et aux voitures vintage.

Lorsqu’il ne programme pas (coder ou conduire, il faut choisir), Dune sillonne le Canada et les Etats-Unis à bord de son van/bureau-sur-roues.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca