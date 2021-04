Spiral : Bande-annonce pour ce nouveau jeu québécois

Le studio montréalais Folklore Games nous dévoile un peu plus d’information sur Spiral via une toute nouvelle bande-annonce! Ce nouveau jeu narratif suit les aventures de Bernard, un homme qui souffre de dégénérescence cognitive et qui perd lentement ses souvenirs, alors qu’il tente de leur dire au revoir une dernière fois dans ce voyage à travers son esprit.

Bien que le jeu aborde des sujets difficiles, Folklore Games ne cherche pas à en faire une expérience tragique. Le studio veut plutôt lancer une discussion et offrir une vision plus intime de la maladie afin de sensibiliser les joueurs. Spiral cherche à mettre de l’avant la personne qui se cache derrière la maladie afin d’aider les gens à mieux comprendre leur situation.











Spiral est grandement inspiré des jeux narratifs comme Life is Strange, What Remains of Edith Finch, Hellblade et FireWatch. Le jeu sera divisé en 4 épisodes, chacun se concentrant sur un aspect différent de la vie de Bernard. Le premier épisode est attendu en 2022 sur PC et consoles. Une page Steam du jeu est disponible.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca