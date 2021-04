The Battle of Steeltown : tout sur le premier DLC de Wasteland 3

Deep Silver et le studio InXile Entertainment ont annoncé un premier DLC pour Wasteland 3 intitulé The Battle of Steeltown.

Wasteland 3: The Battle of Steeltown sera disponible en téléchargement dès le 3 juin 2021 sur PC et consoles.

Au sud-ouest du Colorado se trouve le complexe industriel de Steeltown, où sont produites toutes les technologies qui permettent à la région de fonctionner et au Patriarche de rester au pouvoir : des camions, des armures, des armes et des robots.

Mais récemment, les livraisons ne correspondent plus aux attentes et arrivent en retard…lorsqu’elles arrivent. Les Rangers qui mènent l’enquête découvrent un complexe industriel en proie au chaos. Des ouvriers qui font grève, des raids de bandits, sans parler des portes d’accès complètement verrouillées. Sans une intervention extérieure, c’est toute la région qui pourrait se révolter et emporter avec elle le chef de Steeltown, Abigail Markham. Peut-être n’est-ce pas forcément une mauvaise chose? Ce sera à vous et à votre équipe de Rangers d’en décider.

Les joueurs pourront explorer le complexe en solo ou en mode co-op, pourront mener de nouvelles quêtes et affronter une horde de nouveaux ennemis robotiques.

De nouvelles mécaniques ont été ajoutées au combat tactique : altérations d’état cumulables, boucliers élémentaires, attaques télégraphiées, ou encore armes non létales. Ces ajouts offrent une nouvelle dimension aux affrontements et permettront aux joueurs de résoudre les batailles d’une toute nouvelle façon.

Ces nouveaux éléments s’ajouteront également au contenu du jeu original, ainsi que de nouvelles armes, armures et adversaires, apportant au jeu une expérience complètement neuve. L’équipement et les combats seront également mis à niveau en fonction de votre progression dans le scénario original et lorsque vous arriverez à Steeltown, le jeu s’adaptera pour vous proposer des défis à votre niveau.

« The Battle of Steeltown ne représente pas qu’un nouveau chapitre dans l’histoire de Wasteland 3 », a indiqué le directeur du jeu, David Rogers. « Ce DLC rempli de choix, de conséquences et d’humour, représente également le point culminant de tout le travail que nous avons accompli dans le jeu depuis son lancement. Ceux qui vont découvrir Wasteland 3 bénéficieront directement de la meilleure version du jeu. Les joueurs qui reviendront pour arpenter Steeltown profiteront d’une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et de nouvelles mécaniques de jeu qui influent sur les tactiques de nombreuses façons. Ils retrouveront aussi des personnages et des histoires débutées dans le jeu original qui feront une nouvelle apparition ici. Tout cela sublimé par une incroyable nouvelle musique post-apo ».

Mary Ramos, responsable de la musique du jeu, ainsi que son compositeur Mark Morgan ont aussi ajouté des morceaux originaux et des couvertures d’inspiration post-apocalyptique.

À propos de Wasteland 3

Wasteland 3 sortira sur Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation® 4, Windows, Mac et Linux. Cette série bien connue des fans et pionnière dans le genre post-apocalyptique invite les joueurs au rôle de Ranger du Désert, des hommes de loi appartenant à un monde post-apocalyptique travaillant pour faire renaitre la civilisation de ses cendres. Echangeant la sécheresse et la poussière du sud-ouest américain contre un Colorado perpétuellement gelé, Wasteland 3 propose un certain nombre de nouveaux lieux, des véhicules personnalisables, des combats repensés et un système de co-op à deux joueurs, pour la première fois dans la série !

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca