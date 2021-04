Genshin Impact 1.5 et la version PlayStation 5 arrivent le 28 avril

Le studio chinois miHoYo prépare depuis un certain temps Genshin Impact 1.5. Nous savons désormais que la nouvelle version du jeu de rôle et d’action (ARPG) sera déployée le 28 avril prochain.

Intitulée Beneath the Light of Jadeite, la mise à jour comprend de nouveaux événements et de nouveaux ennemis alors que vous continuez l’aventure avec Zhongli. Vous rencontrerez aussi de nouveaux personnages comme Eula (Rina Sato) et Yanfei (Yumiri Hanamori). Les rendez-vous introduits dans Genshin Impact 1.4 seront de nouveau à l’honneur avec Noelle et pour la toute première fois Diona.

Genshin Impact 1.5 aussi sur PlayStation 5

En plus de la mise à jour, miHoYo distribuera une version PlayStation 5 de son ARPG le 28 avril.

Cette dernière promet quelques avancées techniques, notamment avec une résolution 4K, des textures améliorées et des temps de chargement réduits grâce au disque dur SSD de la console.

Genshin Impact est disponible depuis septembre 2020 sur téléphones intelligents (Android, iOS), PC et PlayStation 4. En plus de la version PlayStation 5 prévue plus tard ce mois-ci, miHoYo travaille sur un portage Switch qui sera offert en 2021. Vous pouvez lire notre critique complète pour vous faire une meilleure idée du jeu.

Tous les détails entourant Genshin Impact 1.5

La version 1.5 vous permet d’en apprendre plus sur certains personnages et leur histoire. Ceux que l’histoire de Liyue intéressent pourront profiter d’une nouvelle aventure avec Zhongli dans le second chapitre de son histoire personnelle. Vous pouvez également continuer à en apprendre plus sur Noëlle, ou prendre un peu de repos avec Diona, la populaire barmaid de La Queue de Chat, dans les toutes dernières escapades.

Deux nouveaux personnages jouables, Eula et Yanfei, vont aussi être ajoutés au jeu. Eula, le nouveau personnage 5?, est la capitaine de l’unité de reconnaissance des chevaliers de l’Ordre de Favonius. Utilisant l’épée à deux mains et l’élément Cryo, elle peut infliger des DGT de zone et augmenter sa propre résistance à l’interruption grâce à sa compétence et à son déchaînement élémentaires. Le second nouveau personnage, Yanfei, est un personnage 4? qui manie le catalyseur et l’élément Pyro. Née à Liyue en temps de paix, Yanfei est de sang humain et Adepte, et sa vie toute entière est tournée vers l’étude et l’interprétation des lois et textes juridiques de Liyue.

Deux nouveaux formidables ennemis rejoignent également la version 1.5, attendant que de courageux aventuriers osent les affronter pour obtenir leurs récompenses. Azhdaha est le quatrième adversaire du Donjon de la conquête et offre des récompenses rares une fois par semaine aux voyageurs qui arrivent à venir à bout de ses puissantes attaques d’éléments différents et de sa capacité à modifier le champ de bataille. L’Hypostase Cryo est un nouveau boss se trouvant dans la région de Dosdragon. Comme toutes les Hypostases, l’Hypostase Cryo a ses propres attaques spécifiques, et en venir à bout permet d’obtenir différentes ressources, dont notamment différents matériaux d’amélioration de personnage.

Avec la version 1.5, les joueurs incarnant le voyageur venu d’un autre monde sont enfin en mesure d’avoir leur propre royaume en Teyvat, grâce à la Sérénithéière. Création des Adeptes, la Sérénithéière abrite en son sein un royaume offrant de vastes espaces extérieurs et intérieurs, que vous pouvez décorer et arranger dans différents styles. Plusieurs optimisations ont de plus été ajoutées au gameplay : le coût requis en Résines originelles pour la collecte des trois premières récompenses du Donjon de la conquête est réduit de moitié, et l’affinité gagnée en mode multijoueur est elle doublée, notamment.

Différentes illustrations du concept d’Inazuma, la troisième cité principale du jeu, et de sa région ont été dévoilées aux fans. Les dernières images offrent un aperçu de la ville d’Inazuma et de différents monuments situés dans la région. Restez à l’écoute pour en apprendre davantage !

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca