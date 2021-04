Phantasy Star Online 2 New Genesis : sortie mondiale en juin

Avez-vous réussi à vous enregistrer pour la bêta fermée de Phantasy Star Online 2 New Genesis? L’application Xbox Insider de Microsoft plantait hier et bien des fans de la série se sont retrouvés le bec à l’eau.

Aujourd’hui, Sega nous partage une information qui devrait calmer le jeu : Phantasy Star Online 2 New Genesis aura droit à une sortie mondiale en juin 2021.

L’annonce a été faite au cours d’un stream officiel organisé par les développeurs du jeu. Pour rappel, ce dernier sera distribué exclusivement sur PC et consoles Xbox en Amérique du Nord. Au Japon, il sera aussi possible de se le procurer sur PlayStation 4 et Switch.

New Genesis est une version repensée de PSO2 dont nous soulignerons 9 années de service au Japon cet été. Sega voulait moderniser le gameplay de son populaire MMO et, par la même occasion, procéder à une refonte complète de ses graphismes. Cette extension est donc une réelle évolution plus proche d’un PSO3 que d’une extension normale.

Malgré la mise à jour exceptionnelle, Sega n’abandonne pas pour autant les joueurs de PSO2 classique. Il sera possible d’alterner entre les deux versions sans problème. Certains objets ne sont pas compatibles avec New Genesis, car les systèmes de jeu ont été modifiés. De plus, les statistiques ne sont pas transférables : le niveau, les points d’expérience, les habiletés de classe, les arts photoniques et les techniques.

D’un autre côté, les mags, les unités et les armes seront transférables, parfois avec des apparences ou des fonctionnalités différentes dans New Genesis. Pour en savoir plus sur les particularités des deux versions, cette page en dit beaucoup plus.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca