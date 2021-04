Summoners War: Lost Centuria vous invoque dès maintenant

Le spécialiste du jeu vidéo sur mobile Com2uS annonce le lancement mondial officiel de Summoners War: Lost Centuria. Ce dernier combine les monstres et l’univers de Summoners War: Sky Arena avec un tout nouveau gameplay qui plonge les joueurs dans un intense jeu de stratégie en temps réel.

Le titre est disponible en français (ainsi que dans 15 langues différentes) dès maintenant et en téléchargement sur l’AppStore et Google Play.

Le monde est votre arène

Tiré de la licence de Summoners War, Lost Centuria est l’un des jeux les plus attendus de 2021. Il développe l’univers foisonnant de Summoners War avec un tout nouveau style et des combats stratégiques en temps réel d’une intensité jamais atteinte sur mobile.

Pour affronter les autres joueurs venus du monde entier pour en découdre, les invocateurs doivent former leurs propres decks de 8 monstres tirés de l’univers de Summoners War. Les mécaniques JcJ uniques, tels que le système de contre et les sorts d’invocateur, confèrent au titre de Com2uS un caractère unique à même de séduire les joueurs chevronnés de la licence comme les nouveaux venus. Pas moins de 40 monstres sont déjà disponibles au lancement, de nombreuses autres créatures étant également prévues pour les prochains mois.

Entre ses modes JcJ et JcE, son système de combats aussi stratégique que nerveux et ses monstres puissants tirés de l’univers de Summoners War, Lost Centuria s’annonce particulièrement fun pour les joueurs du monde entier.

L’étoile montante du monde de l’esport

Lors du pré-évènement ‘World 100 Invitational’ qui s’est tenu le 24 avril dernier, Lost Centuria s’est particulièrement distingué avec plus de 200 000 spectateurs en temps réel et plus de 4 600 000 vues en cumulé. En plus de révéler ses nouveautés au plus grand nombre, le jeu a également affirmé son potentiel esportif : les plus de 6 millions de pré-inscrits peuvent enfin mettre la main sur l’un des jeux les plus attendus de l’année

Toutes les informations sur Summoners War: Lost Centuria sont disponibles sur Instagram, Facebook et YouTube.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca