Colette : Un premier Oscar pour l’industrie du jeu vidéo

Lors de la 93e cérémonie des Oscars, le court-métrage documentaire Colette a remporté un prix dans sa catégorie. Réalisé par Anthony Giacchino, Colette a été produit par Oculus Studio et Respawn Entertainement (Electronic Arts) pour la galerie documentaire du jeu en réalité virtuelle Medal of Honor : Above and Beyond.

Colette permet donc à l’industrie du jeu vidéo de remporter son tout premier Oscar! Il est d’ailleurs possible de regarder le court-métrage de 25 minutes gratuitement sur la chaine YouTube de The Guardian.

«Colette Marin-Catherine, 90 ans, confronte son passé en se rendant au camp de concentration allemand Mittelbau-Dora où son frère a été assassiné. Jeune fille, elle combattait les Nazis aux côtés de la Résistance française. Cela faisait 74 ans qu’elle refusait de mettre les pieds en Allemagne. Mais cette revendication est bouleversée lorsque Lucie, une jeune étudiante en histoire, entre dans sa vie. Préparée à rouvrir de vieilles blessures et à revisiter les terreurs de son passé, Colette nous offre à tous des leçons de vie essentielles.» – The Guardian (Youtube)

Pour ce qui est de Medal of Honor : Above and Beyond, le jeu a été reçu tièdement par les joueurs et la critique, ayant une note moyenne de 67 sur Metacritic. Plusieurs se sont plaints du 170 Go nécessaire à l’installation pour faire fonctionner le jeu.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca