Among Us : coopération et trahison sur consoles Sony en 2021

Par l’entremise de Twitter, le studio InnerSloth a annoncé des portages PlayStation 4 et PlayStation 5 pour son hit Among Us.

Ces versions seront distribuées plus tard en 2021 avec des éléments Ratchet & Clank exclusifs : un costume, un chapeau et un compagnon!

Tel qu’il avait été confirmé, Among Us est aussi en préparation sur Xbox One et Xbox Series.

À propos d’Among Us

Le but du jeu dépend du rôle qui vous est attribué en début de partie. D’une part, les membres de l’équipage doivent accomplir différentes tâches pour réussir leur mission. D’autre part, l’imposteur tente d’éliminer tous les membres de l’équipage sans se faire prendre.

Among Us est un jeu très politique, de là son succès auprès des streamers. Il récompense en quelque sorte l’ingéniosité et le fait d’être beau-parleur. Peu importe le rôle qui vous est assigné, discuter avec les autres joueurs est essentiel. Les mécaniques de jeu mises en place sont très simples. Le tout est présenté dans un style 2D plutôt rudimentaire. D’un point de vue accessibilité, c’est tant mieux, car le jeu roule sur à peu près n’importe quelle plateforme (téléphone intelligent, PC, etc.).

En date du mois de novembre 2020, SuperData Research estimait à 500 millions le nombre d’utilisateurs pour Among Us. Ces derniers se retrouvent en grande partie sur mobile (97 %) même si une version PC existe. À noter qu’une version Switch a été lancée en décembre 2020. Elle coûte 6,30 $ et se hisse souvent au top des meilleures ventes pour la console de Nintendo.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca