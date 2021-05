Nouveau partenariat entre PlayStation et Discord

PlayStation et Discord main dans la main

Plutôt que de créer leur propre système de communication (oups PlayStation Home) comme d’autres créent leur propre plateforme de streaming avant de la fermer, PlayStation a décidé de former un partenariat avec l’un des leaders du domaine, Discord. Le logiciel qui permet d’entrer en contact avec ses amis et de faire partie de communautés diverses et variées arrivera sur PlayStation dès l’année prochaine. Dans un billet de blogue, Jim Ryan, le PDG de SCE, n’indique pas les consoles concernées. On imagine qu’il s’agit donc des PS4 et PS5 qui sont toutes deux capables de gérer ce programme. Ne retenez pas votre souffle pour la PS3 ou la PS Vita. Je pense qu’on peut affirmer en toute confiance que c’est mort comme on dit. L’union PlayStation et Discord sera consommée seulement sur les plateformes récentes.

Vous allez donc pouvoir retrouver vos amis directement dans la console sans passer par un programme sur ordinateur. PlayStation a de nouveau opter pour la simplicité et le pragmatisme. À croire que l’évolution d’une entreprise comme Apple leur a donné des idées. « Rien ne se perd, rien ne se créer : tout se transforme » disait Antoine-Laurent de Lavoisier.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca