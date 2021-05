Sword of the Necromancer : une édition physique cet été

Grimorio of Games, JanduSoft S.L. et Tesura Games ont annoncé que le roguelike Sword of the Necromancer aura droit à une version physique en juillet.

Cette édition à tirage limité sera distribuée sur PlayStation 4 et Switch. Voici ce qu’elle comprend :

Une copie physique du jeu

Un livre d’instructions en couleur

La bande-son sur disque

Un livre d’illustrations

Huit codes IR

Un certificat d’authenticité à numéro unique

Une boîte spéciale avec tout le DLC à ce jour

Il est possible de précommander sa copie en visitant le site spécialisé Ultra Collectors.

À propos du jeu

Que seriez-vous prêt à faire pour ramener à la vie quelqu’un que vous aimez ?

Sword of the Necromancer est un RPG d’action contenant des éléments rogue-like dans lequel vous allez pouvoir explorer un donjon et ressusciter les ennemis vaincus pour qu’ils combattent à vos côtés.

Transformez vos adversaires en alliés à l’aide de la magie interdite de l’Épée du Nécromancien et aidez Tama à atteindre le cœur du donjon pour acquérir le pouvoir de ramener Koko d’entre les morts.

Constituez-vous une armée de monstres, équipez-vous d’armes et de reliques et gagnez des niveaux pour vaincre les gardiens prêts à tout pour vous empêcher d’atteindre votre objectif.

Transformez vos ennemis en alliés : utilisez l'Épée du Nécromancien pour ramener les monstres morts à la vie et les obliger à combattre pour vous.

Trouvez des armes et des reliques : chaque arme est différente des autres, grâce à un système de génération aléatoire pouvant lui conférer un grand nombre de caractéristiques et d'effets différents.

Battez-vous de toutes vos forces : triomphez de vos ennemis en utilisant au mieux les armes et objets que vous trouvez et en tirant parti d'un système de combat d'une grande fluidité.

Gagnez des niveaux : augmentez la puissance de votre personnage en affrontant des ennemis et en améliorant ses caractéristiques. Rendez les monstres que vous invoquez plus puissants en combattant à leurs côtés.

La mort n'est pas la fin du voyage : chaque nouvelle tentative vous permet de vous rapprocher un peu plus du Nécromancien. À chaque fois, vous perdrez vos monstres et les armes dont vous êtes équipé, mais vous conserverez une partie du niveau de puissance que vous avez atteint.

Découvrez le passé de Tama et de Koko au cours de votre exploration du donjon.

Jeu en mode co-op local : utilisez la Flasque de l’Homunculus pour créer une copie du personnage jouable afin de pouvoir jouer avec un ami en mode co-op local.

Codes IR : scannez les codes IR pour rendre votre jeu plus facile…ou plus difficile!

