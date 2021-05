ES1 devient diffuseur officiel de l’eLigue 1

ES1, première chaîne francophone exclusivement dédiée aux sports électroniques, est heureuse d’annoncer la signature de deux nouveaux partenariats avec les compagnies québécoises veeZion et Able Esports pour la diffusion de nouvelles compétitions de sports électroniques.

Deux nouvelles ententes de diffusion

Après l’EGT Challenge diffusé sur ses ondes depuis février dernier, ES1 poursuit son développement en s’alliant à l’organisation de sports électroniques québécoise Able Esports, pour la retransmission des meilleurs moments du tournoi King of the Spike, basé sur le jeu de tir compétitif Valorant (Riot Games). Retransmis dès le 14 mai 2021 à 22 h 30 sur ES1, le tournoi verra s’affronter 32 équipes nord-américaines de 5 joueurs chacune.

ES1 est également fière d’annoncer une nouvelle entente de diffusion avec la compagnie veeZion pour la retransmission du Championnat Ultime NHL’21, compétition de haut niveau qui réunit les ligues de hockey virtuelles Canadiennes et Américaines. Le tournoi est ouvert à toutes les ligues qui devront sélectionner leurs représentants parmi leurs meilleurs joueurs et meilleures équipes. La chaîne diffusera cette compétition au courant de l’été ainsi que la grande finale prévue en septembre prochain.

ES1, présentateur officiel de la eLigue 1

Par ailleurs, et pour les amateurs de soccer, ES1 est heureuse d’annoncer qu’elle a été choisie par la Ligue de Football Professionnelle française pour devenir le diffuseur officiel de la saison actuelle de l’eLigue1, l’eChampionnat français officiel sur EA SPORTS FIFA 21. Depuis le début de la semaine, ES1 diffuse les phases de poule avec en ligne de mire la grande finale du 6 juin. Des magazines dédiés à l’eLigue 1 et des matchs totalement inédits seront proposés sur cette période.

À propos de ES1

Lancée au Québec en décembre 2019, ES1 est la 1ère chaîne francophone consacrée aux sports électroniques. Magazines inédits sur les genres les plus populaires de sports électroniques ; sessions de jeux en compagnie des plus grands joueurs français et québécois ; compétitions de niveau mondial, divertissements exclusifs avec les personnalités esports de référence et documentaires inédits composent majoritairement la programmation de la chaîne.

Positions de ES1

Bell Télé Fibe : 157 (HD) et 1157 (HD)

Bell Alt Télé : 157

Vidéotron illico : 777 (HD)

Vidéotron Helix : 220 (HD)

CCAP : 766

Cronomagic: 303

River TV : 106

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca