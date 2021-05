Les meilleurs easter eggs de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est rempli d’easter eggs et de référence sur la culture populaire. Batman, Grand Theft Auto en passant par évidemment Blade Runner, il est possible de trouver plusieurs petits secrets à propos de ces œuvres à travers la ville de Night City. Voici donc les meilleurs easter eggs du jeu Cyberpunk 2077!

THE OFFICE (US)

Lorsque vous avez terminé la mission Big in Japan, vous faites la rencontre de Haruyoshi, un chirurgien du Japon.

L’histoire qu’il vous raconte est presque identique à celui de chirurgien Hidetoshi Hasagawa dans la version américaine de The Office!

THE MATRIX

Une des publicités dans le jeu fait référence à la scène Guns, lots of guns du film The Matrix. Voici la publicité Clothes, lots of clothes.

Un autre easter egg en lien avec The Matrix peut être découvert si vous laissez Johnny (le personnage de Keanu Reeves) prendre le contrôle et faire du ravage dans le club Afterlife. Il y aura une scène où un homme habillé en noir va vous proposer une pilule bleu et rouge, référence évidente à Morpheus.

MAD MAX : FURY ROAD

Au sud-ouest des fermes Biotechnica, il y a une scène d’accident impliquant un camion avec un corps ressemblant à Furiosa (Charlize Theron) dans Mad Max: Fury Road. Une conversation archivée parle d’une Charlize Fury et d’un Dakota Smith.

TERMINATOR 2

Dans la région Rancho Coronado, on peut y trouver un camion et une moto accidentés ainsi que le corps d’un homme et d’un robot. Une conversation archivée explique qu’un certain Arnold Blake doit garder Jimmy O’Connor en vie. Une référence à Arnold Schwarzenegger et au film Terminator 2.

GTA : SAN ANDREAS

Dans la région de Red Peaks, il y a un rail de train. Suivez là et vous y trouverez deux corps et une moto à l’entrée d’un tunnel. Il y a aussi une conversation archivée concernant JC et Little Smoke qui doivent attraper un train.

C’est évidemment une référence à Grand Theft Auto: San Andreas et la mission Wrong Side of the Tracks avec CJ et Big Smoke!

INDIANA JONES

Dans les Badlands, sur la route au nord de la Medeski Fuel Station, vous y trouverez le célèbre aventurier Indiana Jones mort à l’intérieur d’un réfrigérateur abandonné dans un dépotoir.

Référence à cette scène dans le film Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal.

HIDEO KOJIMA

Dans la mission The Heist (Acte 1), si vous choisissez d’explorer la zone, vous aurez la chance d’apercevoir Oshima assis à une table au fond de la pièce, un personnage incarné par Hideo Kojima!

BLADE RUNNER

Sur le toit du Advocet Hotel (Quartier Vista Del Rey), il y a un homme seul assis sous la pluie, tenant un oiseau dans ses mains. Une référence évidente à la fin du film Blade Runner et au personnage Roy Batty joué par l’acteur Rutger Hauer!

Ce n’est pas tout! Le design du personnage de Misty (la propriétaire de la boutique Misty’s Esoterica) dans le jeu semble avoir été grandement inspiré par le personnage de Pris Stratton du classique film Blade Runner de 1982.

PORTAL

Durant la mission Epistrophy, une des voitures de Delamain a exactement la même voix robotique que GLaDOS du jeu Portal. La voiture va même jusqu’à dire «The cake is gone».

THE DEMOLITION MAN

Dans la salle de bain de l’appartement de V, il y a trois coquillages près de la toilette. Une référence évidente au film Demolition Man de 1993 avec Sylvester Stallone.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca