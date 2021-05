Tripwire Interactive adopte un nouveau modèle hybride de travail

Tripwire Interactive, le studio derrière Red Orchestra, Killing Floor et Maneater, a annoncé son nouveau « modèle de travail next gen ».

Ce modèle hybride offre une flexibilité incroyable aux membres de l’équipe. Dès maintenant, les employé-e-s sont en mesure de choisir l’option qui leur plaît le plus : travailler à la maison, travailler au bureau ou jumeler les deux.

« En permettant un modèle hybride et flexible de travail en personne ou à distance, nous offrons le meilleur des deux mondes : tous les avantages collaboratifs et relationnels du travail en personne, mais aussi ceux liés à la qualité de vie de travailler à la maison », a expliqué le président de Tripwire Interactive, John Gibson. « En offrant ces options de travail à temps plein flexibles, tant à distance que sur place, nous répondons aux besoins et aux demandes des équipes de prochaine génération ».

La pandémie actuelle a certainement bouleversé toutes les industries, obligées de trouver des façons ingénieuses de livrer leurs produits sans possibilité de se réunir en vrai. Le travail à distance est devenu indispensable, au point où bien des professionnels et professionnelles ne désirent plus revenir à « l’ancien » paradigme. Tripwire Interactive a voulu prendre les devants avec son nouveau modèle de travail et, qui sait, peut-être attirer de nouveaux talents grâce à son attitude proactive.

