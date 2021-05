Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice désormais disponible

Le prince charmant est de retour pour trouver l’amour directement depuis votre salon! Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, le dernier épisode de la série d’aventure tant appréciée par les fans, est maintenant disponible en version physique sur PlayStation 4 et Switch. Le jeu est également disponible sur Xbox One, uniquement en version dématérialisée. À noter qu’il est offert sur PC (Steam) depuis le mois d’octobre 2020.

Lors des événements du précédent opus, Larry Laffer s’était retrouvé coincé à Cancum et s’apprêtait à abandonner sa vie de célibataire endurci. Malheureusement, une chose en entrainant une autre, la future épouse et grand amour de Larry, Faith, a disparu quelque part dans les îles tropicales de l’archipel de Kalau’a. Larry réussira-t-il à résister aux tentations et à rester suffisamment concentré pour réussir à découvrir ce qu’il s’est véritablement passé et enfin retrouver Fait?

« Les joueurs ont réellement apprécié les nouvelles aventures de Larry sur PC. Nous sommes vraiment ravis d’étendre cette expérience sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 », a déclaré Stefan Marcinek, PDG du studio Assemble Entertainment. « C’est un jeu charmant et amusant, parfait pour jouer depuis votre salon ou dans les transports. Peu importe votre plateforme de prédilection, Larry est prêt! »

Caractéristiques du jeu

Ho’i Hou Ke Aloha : les fans de longue date, mais aussi les nouveaux arrivants auront de quoi faire et tomberont facilement amoureux (une fois encore) de l’aventure de Larry tandis que ce dernier parcourt l’archipel tropical et ensoleillé de Kalau’a

Des jeux de mots? Nous en avons prévu beaucoup : il ne s’agirait pas d’un jeu Leisure Suit Larry s’il n’y avait pas de nombreuse blagues graveleuses et des visuels suggestifs!

Une à la fois les filles! : au cours de sa quête d’amour, Larry sera tenté et aguiché par plus de 40 personnages, certains de son passé mais aussi par de toutes nouvelles rencontres.

Site officiel : http://www.larrysmansion.com/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca