Saints Row: The Third Remastered annoncé

Deep Silver a annoncé que Saints Row: The Third Remastered sortira sur la nouvelle génération de consoles le 25 mai, avec une sortie sur PC (Steam et GOG) prévue pour le 22 mai.

Les versions Xbox Series X|S et PlayStation 5 de Saints Row: The Third Remastered permettront aux joueurs de découvrir le titre dans les meilleures conditions possibles, et ainsi avoir accès à l’équivalent de l’édition PC.

Visuellement, le moteur du jeu est plus performant que jamais, améliorant la lumière, les textures, ainsi que d’autres effets visuels grâce à la puissance de ces nouvelles consoles.

Avec cette version pour la génération actuelle, le framerate est amélioré afin d’offrir le gameplay le plus fluide possible. Les joueurs apprécieront que le jeu tourne en 4K / 60 FPS.

Une option additionnelle sera proposée aux propriétaires de la Xbox Series S, leur permettant d’apprécier le jeu via deux modes distincts selon leur préférence. Un mode « performance » qui maintiendra le gameplay en 60 FPS avec une résolution 1080p, et un mode « graphismes » qui passera le gameplay à 30 FPS tout en profitant d’une résolution 4K améliorée. Les détenteurs de la PlayStation 5 pourront, quant à eux, profiter d’une subtile lumière violette, signature des Saints, émanant de leur manette DualSense.

Ceux qui possèdent déjà Saints Row: The Third Remastered et qui sont déjà équipés de la neuvième génération de consoles pourront bénéficier gratuitement de toutes ces améliorations. En effet, la mise à niveau gratuite de Playstation et le Smart Delivery de Xbox garantissent l’accès à ces versions améliorées. Grâce à leur SSD, les temps de chargement sont largement raccourcis, permettant aux joueurs de s’immerger pleinement dans cette aventure sans être dérangés par l’attente.

Il est important de noter que ceux et celles qui possèdent déjà Saints Row: The Third pourront passer à la version améliorée sans frais supplémentaires.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca