The Ascent débutera sa montée le 29 juillet

Le jeu d’action et de rôle The Ascent sera distribué par voie numérique à compter du 29 juillet prochain sur PC (Steam), Xbox One et Xbox Series. Il sera offert dès le premier jour aux abonnés du service Game Pass.

Fort d’une thématique à saveur de science-fiction dans un monde cyberpunk, The Ascent est le premier jeu vidéo créé par Neon Giant. Ce petit studio de 12 personnes compte des vétérans de l’industrie qui ont contribué à des séries mémorables comme Gears of War, Bulletstorm et Wolfenstein.

Depuis son annonce, cette nouvelle propriété intellectuelle suscite beaucoup d’intérêt. C’était quelques semaines avant la sortie d’un certain Cyberpunk 2077, alors que la planète vidéoludique surfait sur la vague sci-fi. Le jeu demeure très attendu, en partie grâce à l’inclusion de son mode coopératif à quatre joueurs des plus prometteurs.

Voici quelques faits saillants à propos de The Ascent :

Un monde dystopique à explorer librement

Le loot classique du genre RPG avec des améliorations cybernétiques

Une emphase sur la verticalité des environnements

Une mécanique de « double visée » qui tire profit de l’écran au maximum pour faciliter le choix de cibles, peu importe où elles se trouvent

Disponible en solo ou en coop jusqu’à quatre joueurs

4K / 60 FPS (Xbox Series X)

« Nous sommes enthousiasmés que les gens pourront bientôt plonger dans le monde de The Ascent. Nous adorons créer des jeux, car nous désirons que les gens apprécient l’expérience et le monde que nous avons inventés. Nous avons donc conçu un jeu qui permet aux joueurs d’avoir du plaisir avec une façon de jouer qui les intéressera au plus haut point. Que vous soyez une personne qui apprécie fouiller chaque recoin, qui aime les combats ou s’imprégner du scénario et de son univers, nous avons pensé à vous avec The Ascent », a déclaré Arcade Berg, directeur créatif et cofondateur de Neon Giant.

« Il y a un mois, Neon Giant célébrait son troisième anniversaire. Nous sommes heureux de lancer notre premier jeu peu de temps après cette étape significative pour notre jeune studio. Notre équipe est très passionnée et dévouée; chaque personne a apporté quelque chose de nouveau, d’incroyable pour l’expérience globale de The Ascent. Nous avons hâte de partager la planète Veles avec tout le monde et de voir ce que les gens pensent du monde que notre équipe a créé », a ajouté Tor Frick, cofondateur et directeur créatif de Neon Giant.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca