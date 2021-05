NG21 : un événement européen à ne pas manquer

La 19e édition de la conférence Nordic Game se déroulera du 26 au 28 mai à Malmö, en Suède. Pour une deuxième année consécutive, l’événement sera diffusé en ligne dans son intégralité.

Des milliers de professionnels et professionnelles de l’industrie sont attendu-e-s. Nordic Game accueillera plus de 80 conférenciers et conférencières d’expérience. En voici une sélection :

Tom Heaton (Supermassive Games)

Josef Fares (Hazelight Studios)

Herbert Yung (Furyion Games)

Jim Yang (Supercell)

Alessandro Dal Corso (IO Interactive)

Ethan Watson (Housemarque)

Marta Waydel (Portobello Game)

NG21, à l’instar de notre Sommet International du jeu de Montréal (SIJM), a pour public cible les travailleurs et travailleuses de l’industrie du jeu vidéo. Vous n’y trouverez donc pas de primeurs mondiales comme ce sera le cas au E3 2021 ou au Summer Game Fest 2021.

Pour assister aux journées NG21, le coût d’entrée du billet virtuel est d’environ 100 euros (passe de développeur). Il sera aussi possible d’acheter ce qui est décrit comme une « passe souvenir » à 20 euros qui donnera accès à une archive contenant toutes les diffusions. De plus, les personnes qui détiennent une passe pourront accéder à plus de 25 conférences préenregistrées au jour zéro, soit la veille de l’événement (25 mai).

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca