Le vaisseau Normandy SR1 à l’honneur dans No Man’s Sky

Sur son site officiel, le studio Hello Games a annoncé la disponibilité du vaisseau spatial Normandy SR1 de Mass Effect pour un temps limité.

Depuis une semaine, les fans de No Man’s Sky participent à l’expédition Beachhead et tentent de percer ses nombreux mystères. La récompense finale est un easter egg cocasse qui vient souligner la sortie récente de Mass Effect Legendary Edition.

Si vous désirez ajouter le vaisseau Normandy SR1 à votre flotte, vous avez jusqu’au 31 mai prochain pour compléter l’expédition.

Hello Games laisse entendre qu’il y aura d’autres surprises annoncées sous peu pour No Man’s Sky avec le 5e anniversaire qui se pointe à l’horizon.

Le jeu d’exploration spatiale qui mise sur la génération procédurale de contenu est sorti sur PlayStation 4 le 9 août 2016. Après un lancement catastrophique, les développeurs n’ont jamais baissé les bras et continuent de livrer d’importantes mises à jour qui font de No Man’s Sky une belle réussite aujourd’hui.

À propos du jeu

Inspiré par l’aventure et l’imagination qui nous fascinent dans les films de science-fiction classique, No Man’s Sky vous présente une galaxie à explorer, remplie de planètes et de formes de vie uniques, dans un environnement bourré de danger et d’action.

Dans No Man’s Sky, chaque étoile est la lumière d’un soleil lointain, en orbite duquel se trouvent des planètes pleines de vie. Et vous pouvez aller où vous voulez. Volez sans interruption de l’espace à la surface des planètes, sans écran de chargement ni limite. Dans cet univers infini généré de manière dynamique, vous découvrirez des lieux et des créatures qu’aucun autre joueur n’a jamais vus… et qui n’existeront peut-être jamais ailleurs.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca