Far Cry 6 se prépare pour une sortie le 7 octobre

Ubisoft annonce que Far Cry 6 sortira le 7 octobre 2021 dans le monde entier sur PC (Epic Games Store et Ubisoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera aussi distribué sur Amazon Luna et Google Stadia dès son lancement en France en plus du service en ligne Ubisoft +*.

Far Cry 6 se déroule à Yara, un paradis tropical figé dans le temps, situé au cœur des Caraïbes. Les joueurs vont y découvrir l’intensité et le chaos qu’impliquent les combats d’une guérilla… La révolution est en effet en marche pour libérer le peuple yaran du règne oppressif de son dictateur Antón Castillo, incarné par Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad), et de son jeune fils Diego, joué par Anthony Gonzalez (Coco). Le développement de Far Cry 6 est mené par Ubisoft Toronto**.

Dans Far Cry 6, les joueurs incarneront Dani Rojas, un·e habitant·e de Yara ayant renoncé à son uniforme militaire pour rejoindre la guérilla alors que la brutalité du règne d’Antón Castillo atteint de nouveaux sommets et que le feu de la révolution embrase le pays. Les joueurs pourront choisir d’incarner Dani sous les traits d’un homme ou d’une femme et rencontreront des personnages atypiques tels que Clara Garcia, la cheffe du groupe révolutionnaire Libertad ou encore Juan Cortez, un ancien espion du KGB désabusé et guérillero aguerri, qui auront tous deux pour objectif de libérer Yara de son tyran.

Pour triompher de la puissance écrasante de l’armée d’Antón, les joueurs devront adopter la mentalité « Resolver », une philosophie ingénieuse et typique de Yara qui consiste à utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour semer le chaos au sein du régime. Grâce à la créativité de Juan Cortez, véritable professionnel de cette philosophie de la débrouille et de l’improvisation, les joueurs auront à leur disposition un large arsenal d’armes et d’outils bricolés inattendus et personnalisables allant d’une sulfateuse équipée d’un moteur de moto à un sac à dos lance-missiles à têtes chercheuses. En redoublant de débrouillardise et en repoussant les limites de l’esprit « Resolver », les joueurs pourront, en incarnant Dani, égaler le pouvoir d’une armée de guérilla à lui·elle seul·e.

Far Cry 6 offrira aux joueurs une liberté sans précédent leur permettant de progresser dans le jeu comme ils le souhaitent, que ce soit via une approche infiltration ou plus frontale. En plus des options rendues possibles grâce au bricolage « Resolver », les joueurs pourront également utiliser des armes plus traditionnelles et des moyens de transport variés tels que des chevaux, des chars et des véhicules personnalisables. Ils pourront aussi s’entourer de tout nouveaux compagnons à quatre pattes comme Chorizo, l’adorable teckel sur roulettes à qui aucun soldat ne résiste ou encore Guapo, le crocodile de compagnie de Juan, dévoreur de soldats.

En solo ou en coopération à deux, les joueurs exploreront un vaste monde ouvert aux paysages variés allant de jungles luxuriantes à des villes opprimées voire au bord de la ruine. L’armée d’Antón contrôlant les airs, les routes et les mers, les joueurs devront opérer à partir de camps de guérilla cachés, disséminés à travers le pays, et rassembler soldats et ressources tout en planifiant leurs prochaines attaques. Ils devront explorer le monde et aborder des situations extrêmes comme de vrais guérilleros afin d’être sûrs que chaque frappe contre le régime soit efficace.

Les fans qui précommanderont Far Cry 6 auront accès au Pack Libertad qui inclut une tenue « Libertad » pour Chorizo et « Discos Locos », le lance-disques de pointe transformé en arme redoutable qui fera danser les ennemis sur leurs propres tombes. Les joueurs qui se procureront Far Cry 6 sur Xbox One ou PlayStation 4 pourront mettre à niveau leur version du jeu sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 sans frais supplémentaires***.

La figurine Ubicollectibles « Les lions de Yara » (26 cm de hauteur) représentant le dictateur Antón Castillo et son jeune fils Diego est également disponible en précommande sur l’Ubisoft Store. Cette figurine inclut un code unique qui permettra aux joueurs de débloquer le pendentif d’arme le « Le lion de Yara » dans le jeu.

De plus amples informations sur Far Cry 6 sont disponibles sur www.farcry.com ou sur www.news.ubisoft.com pour tous les jeux d’Ubisoft.

*19,99$ par mois. Annulation possible à tout moment. L’Édition Ultimate sera disponible dans le cadre d’un abonnement à UPLAY+. De plus amples informations sont disponibles sur uplayplus.com

** En étroite collaboration avec Montréal, les autres studios associés sont Ubisoft Shanghai, Ubisoft Berlin, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Philippines et Ubisoft Montpellier.

***DES CONDITIONS ET RESTRICTIONS S’APPLIQUENT. Afin de mettre à niveau les versions physiques éligibles du jeu sur la nouvelle génération de consoles, une console avec un lecteur de disque sera nécessaire. Plus d’informations sont disponibles sur : https://ubi.li/NextGenUpgrades.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca