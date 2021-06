Ocean Conservancy : Gameloft organise une collecte de fonds

À l’occasion de la Journée mondiale de l’océan le 8 juin, Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, est fier d’annoncer la création d’une collecte de fonds en collaboration avec la célèbre organisation de conservation à but non lucratif Ocean Conservancy.

Cette collecte de fonds se déroulera du 3 au 18 juin 2021 au sein du jeu Disney Magic Kingdoms dans le cadre d’un nouvel évènement : Le Monde de Dory. Les joueurs pourront s’offrir le nouveau pack « Destinée le requin-baleine » et les dons générés (6,73 $ ou 5,99 € par lot*) seront reversés à Ocean Conservancy pour soutenir la conservation des océans avec un don minimum de 147 200 $ ou 100 000 €, et un don maximum de 577 500 $ ou 400 000 €.

Fondée en 1972, Ocean Conservancy est une organisation environnementale à but non lucratif qui oeuvre à la protection des océans contre les plus grandes menaces mondiales actuelles. Ocean Conservancy se concentre sur les solutions scientifiques pour la santé des océans, de leur faune, de leur flore et des communautés qui en dépendent.

« La conservation des océans est une cause très chère à nos coeurs, à Gameloft et Gameloft Toronto », a déclaré Rebeca Polo, responsable marketing produit sénior pour Disney Magic Kingdoms. « Réunir la magie de Disney Magic Kingdoms, du film Le Monde de Dory, et de ses merveilleux personnages d’une façon qui peut avoir un impact positif sur la vie des océans, y compris les vrais requins-baleines et d’autres espèces, c’est pour nous un rêve. Protégeons les océans ensemble! ».

« Nous sommes très reconnaissants envers Gameloft d’apporter l’émerveillement que suscite l’océan à la communauté des joueurs de Disney Magic Kingdoms pendant le mois mondial de l’océan », a déclaré Sarah Humphries, vice-présidente du développement des ressources à Ocean Conservancy. « Nous sommes particulièrement reconnaissants envers l’équipe de Gameloft et les millions d’utilisateurs qui jouent pour soutenir Ocean Conservancy à travers cette campagne spéciale du mois de l’océan, qui nous aidera à faire face aux plus grandes menaces qui pèsent sur notre océan, ainsi que sur la faune et toutes les communautés qui en dépendent ».

Les joueurs qui achèteront le pack « Destinée le requin-baleine » du Monde de Dory accueilleront Destinée dans le jeu. Ce lot inclura aussi une adorable concession, le Stand Wishable Dory, que les joueurs pourront ajouter à leur Royaume, et coûtera 9,61 $ ou 7,99 €. En plus de ce lot caritatif, les joueurs qui se connecteront au jeu pendant la Journée mondiale de l’océan (le 8 juin) recevront également un cadeau sur le thème de l’océan, une concession exclusive : le Stand de chapeaux anémone !

Vous trouverez d’autres informations sur Ocean Conservancy ici.

*Chaque lot Destinée le requin-baleine coûtera 9,61 $ ou 7,99 €, dont 6,73 $ ou 5,99 € seront donnés directement à la cause, étant donné que le don exclut les frais de plateforme.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca