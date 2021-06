Opinion – Le Top 10 des meilleurs jeux de la franchise The Legend of Zelda

Célébrant son 35e anniversaire cette année, la franchise The Legend of Zelda compte plus de 19 jeux à ce jour, sans compter les 9 remakes/remasters et pas moins de 17 spin-offs partout dans le monde.

Bien entendu, certain jeux sont considérés des chefs-d’œuvre, par exemple Ocarina of Time ou Breath of the Wild. Cependant, d’autres ont été un peu moins acclamés, entre autres Tri Force Heroes.

Étant un très grand fan de la série, j’ai joué à celle-ci depuis ma tendre jeunesse. Ma mère avait tellement adoré le tout premier Zelda qu’elle avait pris un grand carton sur lequel était apposé une mappemonde. Au verso, elle y avait dessiné l’intégralité de la carte à l’échelle avec tous les passages secrets et les accès aux donjons du premier et du deuxième monde.

Passionné des jeux vidéo, je me souviens encore des matins que je passais les week-ends à me lever à 5 h 30 du matin pour regarder les 13 épisodes de The Legend of Zelda, par DiC, en 1989. Malheureusement discontinuée très rapidement, cette série mettait en vedette notre héros, mandaté par le Roi pour protéger la Triforce de la Sagesse ainsi que la princesse Zelda. Son plus grand rêve était d’être récompensé par la princesse d’un simple baiser. Link tel que vu dans la série télé

Afin de rendre hommage à cette superbe série mettant en vedette notre héros hyruléen, j’ai lancé un sondage envers l’équipe de Jeux.ca. Je désirais me faire une idée de l’opinion sur les meilleurs jeux de la série et voici ce qui en a découlé.

Le meilleur jeu de la franchise de tous les temps

Les données sont très réparties

Le meilleur jeu de la franchise de départ À Link to the Past récolte 60 % des votes Le meilleur jeu de l’ère 3D Ocarina of Time est le maître incontesté

Le meilleur jeu de la série Four Swords The Wind Waker remporte à 60 % des votes Le meilleur jeu de la série Next Gen Twilight Princess est le favori à 80 %

Le meilleur jeu de la série Conventions repensées Breath of the Wild se mérite 60 % des votes Quel jeu aimeriez-vous avoir un remaster ou un remake? Décidément, les Oracle of Ages & Seasons remportent à 40 % des votes

Voici donc le Top 10 des jeux de la série, dans l’ordre de mes préférence personnelles, qui ont marqué ma jeunesse.

10 – The Legend of Zelda: Skyward Sword

Lancé sur la Wii en 2011, Skyward Sword permettait au joueur d’utiliser la Nunchuk ainsi que la WiiMote munie de la Wii MotionPlus afin de contrôler notre héros et ses attaques. Utilisant une jauge d’endurance pour l’une des premières fois, il était possible de sprinter, grimper et tenir de lourds objets pour un certain temps avant d’être épuisé.

9 – The Legend of Zelda

Un certain 21 février 1986, The Legend of Zelda devint le tout premier jeu sur console où il était possible de sauvegarder notre progression à même la cartouche. Inspiré par les nouvelles littéraires Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, le jeu combine un mix de puzzles, d’action, d’aventure et d’exploration. Il avait su charmer petits et grands grâce à sa complexité.

8 – The Legend of Zelda: Twilight Princess

À son arrivée en 2006, Twilight Princess devait sortir uniquement sur la GameCube. Nintendo a décidé de repousser le lancement de celui-ci pour permettre aux développeurs de le peaufiner et, ainsi, le sortir également sur la Wii. À l’origine, le jeu aurait dû être Wind Waker 2 mais aux vues des faibles ventes en sol américain du premier Wind Waker, le directeur de Twilight Princess a expressément demandé à Shigeru Miyamoto de changer le style du jeu pour prendre un aspect plus réaliste. Ils se sont donc inspirés des films Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.

7 – The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link

La suite directe de The Legend of Zelda et lancée le 1er décembre 1988 en Amérique du Nord. The Legend of Zelda: The Adventure of Link est le seul de la série à avoir été développé en tant que plateformeur avec un gigantesque monde d’Hyrule en vue du dessus. Combinant un côté RPGesque et Metroidvania, vous gagnerez de l’expérience et des niveaux pour ajouter des points dans l’attaque, la magie ou la vie. Incluant plusieurs villages, plusieurs donjons et plusieurs secrets, vous devrez trouver des techniques d’épéiste et des sortilèges pour progresser, le style de combat, quant à lui, rappelle les jeux Castlevania et Castlevania 2 de Konami.

6 – The Legend of Zelda: The Minish Cap

The Legend of Zelda: The Minish Cap a été lancé en Amérique du Nord le 10 janvier 2005 sur la Game Boy Advance. Grâce à un chapeau magique, Ezlo, la taille de notre héros peut se réduire à celle d’un Minish, de minuscules créatures de la taille d’insectes. Utilisant la pleine capacité de la Game Boy Advance, l’angle de caméra, les menus et les détails du jeu ont été nettement améliorés comparativement aux précédents titres en mode vue du dessus.

5 – The Legend of Zelda: Oracle of Ages / Seasons

Conçu en partenariat avec Flagship, un studio de Capcom, The Legend of Zelda: Oracle of Ages et The Legend of Zelda: Oracle of Seasons ont été lancés le 14 mai 2001 sur la Game Boy Color. À l’origine, ils devaient concevoir trois jeux distincts qui pourraient s’interrelier. Vu la complexité de tout cela, ils ont décidé d’en abandonner un et d’en concevoir que deux. Chaque jeu, dont l’esthétique colle à The Legend of Zelda: Link’s Awakening, transportait Link en Holodrum ou en Labrynna pour y vaincre les maléfiques Onox et Veran. La partie encore plus plaisante de tout cela était que si vous aviez terminé l’un des deux jeux, vous pouviez utiliser un mot de passe pour transférer votre personnage dans l’autre afin d’y vivre une fin différente, celle avec Twinrova capturant la princesse Zelda.

4 – The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Sorti en août 1993 sur la Game Boy, puis en décembre 1998 sur la Game Boy Color, The Legend of Zelda: Link’s Awakening est le premier jeu de la franchise à atterrir sur la console de poche de Nintendo. Basé sur les concepts de The Legend of Zelda: A Link to the Past, il devait jongler avec les limitations de la console 8-bits monochrome de Nintendo. Il est le premier jeu de la série à ne pas prendre place dans le monde d’Hyrule, mais plutôt sur une île perdue, Koholint, gardée par une créature appelée le Wind Fish. Sorti un an après A Link to the Past, il a été acclamé par la critique pour son contenu et sa grandeur. Nintendo a décidé de sortir une version couleur et d’y inclure le donjon des couleurs également pour le grand plaisir des fans dans la version The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX sur la Game Boy Color.

3 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Arrivé au lancement de la console Nintendo Switch le 3 mars 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild a énormément marqué les gens par son vaste monde ouvert et ses graphismes en cel shading. Encourageant une aventure non-linéaire, le jeu a été conçu pour pousser le joueur à explorer le vaste monde dévasté d’Hyrule. Encore une fois, la jauge d’endurance a été incluse dans ce jeu : Link peut courir, grimper, nager et planer selon ses capacités physiques. Acclamé par son style très RPGesque, le point négatif le plus souvent critiqué a été le côté « fragilité » des équipements utilisables.

2 – The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Tout premier jeu de la franchise à être conçu entièrement en 3D, Ocarina of Time a su marquer la mémoire des joueurs grâce à son environnement gigantesque, son monde tridimensionnel ainsi qu’une superbe histoire propulsant notre héros sept ans dans le futur via l’utilisation du Temple of Time. N’oublions pas la fameuse Ocarina of Time qui permet au héros d’utiliser douze mélodies aux pouvoirs magiques afin de l’aider dans son aventure. Combinant l’utilisation du jeune Link ou du Link adulte dans différentes situations, les puzzles du jeu sauront vous tenir en haleine…surtout un certain Water Temple!

1 – The Legend of Zelda: A Link To The Past

Voilà donc le titre qui, à mes yeux, est le meilleur de la franchise. Sorti en avril 1992 en Amérique du Nord, le jeu The Legend of Zelda: A Link to the Past a marqué énormément ma jeunesse et j’ai perdu le compte du nombre de fois que je l’ai terminé. Ce jeu, sorti sur la Super Nintendo, était le premier de la série à offrir un très grand monde complexe, complet, aux graphismes fantastiques à l’époque (un peu simplistes à mon avis) et avec une histoire bien ficelée. Le but initial est d’acquérir trois pendentifs pour mettre la main sur la Master Sword avant d’être propulsé dans le Dark World, ce monde de la noirceur dans lequel le sorcier Agahnim sévit. Vous devrez donc vaincre les créatures de différents donjons pour sauver les sept sages afin de briser le saut protégeant la tour de Ganon.

Pourquoi certains titres ne s’y trouvent pas

Vous remarquerez sûrement que certains titres, comme Wind Waker ou même Majora’s Mask ne se retrouvent pas dans mon Top 10 et il y a de bonnes raisons à cela.

Premièrement, je n’ai pas aimé Wind Waker. Son aspect trop « dessin animé enfantin » et son histoire ne m’ont tout simplement pas permis d’accrocher comme il se doit. Je l’ai joué, en partie, et je ne l’ai jamais terminé.

Du côté de Majora’s Mask, je ne l’ai jamais joué car, à sa sortie, j’avais l’impression que Nintendo avait simplement tenté de sortir un tout nouveau jeu de la franchise aux allures similaires, voire identiques, à Ocarina of Time vu sa grande popularité et qu’ils auraient échoué à offrir une histoire intéressante en tentant de proposer une simple suite ou, si vous préférez, un « DLC de l’époque ». Il semblerait, néanmoins, que Majora’s Mask soit meilleur que son prédécesseur selon bien des critiques pour son style « Jour de la marmotte » et le fait de retrouver la majorité des personnages du titre précédent.

Et vous? Quels sont VOS jeux préférés de la franchise? Et lequel aimeriez-vous voir revenir sous forme de remaster ou de remake?

Un texte de Patrick Tremblay de Jeux.ca