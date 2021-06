Ubisoft Forward 2021 : la programmation officielle dévoilée

Par voie de communiqué, Ubisoft a dévoilé la programmation complète de son événement Ubisoft Forward 2021. Tel que nous l’avions nommé dans l’article des 20 conférences E3 à ne pas manquer, l’événement prendra place le 12 juin prochain à 15 h.

Ubisoft dévoile la programmation de sa conférence Ubisoft Forward qui sera diffusée en direct sur ubisoft.com/Forward le 12 juin. Cette conférence, qui fait partie de la nouvelle édition du salon virtuel E3 2021, contiendra des annonces importantes sur les jeux préférés des joueurs, présentera les mises à jour à venir sur plusieurs jeux d’Ubisoft et réservera quelques surprises à ne pas manquer.

Le pré-show se concentrera sur les dernières nouveautés et futures mises à jour disponibles sur For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, sur Watch Dogs: Legion et plus encore.

La conférence commencera quant à elle à 15 h et contiendra des annonces importantes. Les joueurs pourront notamment découvrir de nouvelles informations concernant le prochain opus de la franchise Rainbow Six, anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine, et visionner en exclusivité mondiale des bandes-annonces et extraits de gameplay de ce tout nouveau titre jouable en coopération.

Ubisoft fera également voyager les joueurs dans les paysages somptueux de Yara, l’île paradisiaque de Far Cry 6, qui subit le joug de son dictateur Antón Castillo, incarné par Giancarlo Esposito.

Sous d’autres latitudes, les spectateurs découvriront également les paysages d’Amérique du Nord de Riders Republic, le nouveau jeu multijoueur en monde ouvert d’Ubisoft.

De nouvelles informations concernant Assassin’s Creed Valhalla et Rainbow Six Siege, les jeux préférés des joueurs, et leurs contenus à venir seront également dévoilées.

Enfin, la division Ubisoft Films & Television dévoilera des informations exclusives concernant la série Apple TV+ Mythic Quest et le film Werewolves Within.

Le post-show, qui fera suite à la conférence et débutera à 16 h, comprendra une présentation pour la communauté de Rainbow Six Siege. Les joueurs découvriront notamment les mises à jour prévues sur le jeu ainsi qu’une présentation détaillée des développeurs de Rainbow Six Siege du processus de création de Thunderbird, le dernier agent de l’opération « North Star ». De nombreuses nouveautés seront également dévoilées au cours du post-show incluant les pendentifs des streamers de la Saison 2 de l’Année 6, le pack crée par des artistes de la communauté et plus de détails concernant les partenariats du Sixth Guardian Charity.

Pour conclure le post-show, les développeurs reviendront plus en détail sur les annonces faites lors de la conférence et les joueurs qui y assisteront auront peut-être la chance de remporter un pendentif exclusif via les Twitch Drops.

Afin de rendre la conférence accessible au plus grand nombre, la conférence sous-titrée dans 12 langues différentes sur ubisoft.com/Forward. De plus, l’événement principal sera interprété en langue des signes américaine, et toutes les bandes-annonces présentées lors de l’événement seront accompagnées d’une audiodescription en anglais.

« Nous sommes impatients de partager plus en détail notre prochain line-up durant Ubisoft Forward dans le cadre de l’événement numérique de l’E3 cette année. C’est toujours un moment très attendu dans notre industrie et l’occasion de célébrer de nouveaux contenus et de nouvelles créations. Nous sommes fiers de présenter un portefeuille de jeux aussi diversifié, avec quelque chose pour chaque type de joueur, sans oublier évidemment quelques surprises », a déclaré Alain Corre, Directeur Exécutif EMEA.

Les joueurs pourront suivre la conférence en direct le 12 juin sur ubisoft.com/Forward, Twitch, ou YouTube, et rejoindre la discussion sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #UbiForward. Des annonces en temps réel seront publiées sur Ubisoft News avant et après l’événement.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca