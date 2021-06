Source of Madness testera votre sanité sur Steam très bientôt

Thunderful Publishing et Carry Castle ont dévoilé un tout nouveau gameplay pour leur prochain roguelite Lovecraftien d’action à défilement latéral, Source of Madness. La sortie du jeu est prévue plus tard cette année sur PC (Steam).

Présentée en avant-première à la conférence Guerrilla Collective de cette année, la nouvelle bande-annonce ne donne qu’un aperçu des horreurs générées de manière procédurale que vous rencontrerez dans cette effrayante aventure cosmique!

À propos de Source of Madness

Source of Madness est un jeu d’action et de plateforme lovecraftien dans lequel vous êtes confronté à des monstres dynamiques et changeants venus du néant. Préparez-vous à combattre des monstres uniques, à apprendre des sorts puissants et à découvrir un monde dynamique, tordu et en constante évolution, en vous adaptant et en surmontant ce qui n’a jamais été vu auparavant.

Voici quelques caractéristiques principales du jeu :

Monstres procéduraux : combattez des monstres uniques à chaque partie, qui prennent vie grâce à l'intelligence artificielle

Autels de classe : faites infuser le sang de vos ennemis dans des autels magiques pour débloquer des bonus permanents

Combat de sorts magiques : trouvez des sorts puissants et maîtrisez leur large éventail d'effets et de schémas d'attaque

Un monde dynamique en constante évolution : à chaque nouvelle partie, votre monde est transformé en quelque chose de nouveau

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca