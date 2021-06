Dying Light: Hellraid mute et ajoute une tonne de contenu

Techland a annoncé une bonification du DLC Dying Light: Hellraid grâce à du contenu gratuit. Les développeurs ajoutent un tout nouveau mode histoire, de nouvelles zones, de nouvelles armes et un certain nombre d’améliorations visuelles et techniques à l’expérience du dungeon-slasher. La mise à jour sera disponible sur toutes les plateformes dès aujourd’hui.

Le mode histoire est un ajout narratif riche qui permet aux joueurs de s’aventurer dans les entrailles infestées de démons du temple de Ba’al pour sauver Lucius, un mage mystérieux et puissant, de sa captivité. Le mode propose trois nouvelles quêtes : Clavis Stone, Imprisoned et Beneath Seals, toutes disponibles en mode coopératif. Techland a aussi prévu de nouvelles zones et un redoutable ennemi squelette porteur de bouclier, qui exigera une stratégie offensive de la part des joueurs.

Pour les aider dans leur quête, les joueurs pourront manier la toute première arme à distance du DLC Hellraid, Corrupted Justice : un arc orné et puissant. Ils pourront aussi mettre la main sur Bonecruncher, un lourd et formidable marteau à deux mains.

Le mode histoire côtoiera le mode raid préexistant, qui sera toujours accessible après avoir terminé le nouveau prologue narratif.

En outre, cette mise à jour révise le système d’éclairage du jeu et ajoute des sons environnementaux supplémentaires qui améliorent considérablement le ton et l’atmosphère du jeu. Dying Light: Hellraid introduit également des changements dans les animations du jeu, une amélioration de la fonctionnalité de la minimap, la gestion de l’inventaire et plus encore.

Site officiel : https://dl1.dyinglightgame.com/.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca