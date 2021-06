Chivalry 2 lance les hostilités dès aujourd’hui

Après une phase bêta accrocheuse, Chivalry 2 est maintenant disponible sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est développé par Torn Banner Studios et distribué par Tripwire Presents en partenariat avec Deep Silver.

À propos de Chivalry 2 :

Chivalry 2 est un jeu multijoueur de combat à la première personne et à l’arme blanche, inspiré des films médiévaux et de leurs batailles grandioses. Immergés au cœur de l’action, les joueurs y revisitent toutes les scènes mythiques liées à cette période : combats d’épées, ouragans de flèches enflammées, sièges de châteaux titanesques et bien plus encore. Les catapultes détruisent tout sur leur passage tandis que vous assiégez des châteaux, mettez le feu à des villages et tuez d’horribles paysans sur les cartes en objectif d’équipe.

Cette suite améliore les bases du genre, définies dans Chivalry: Medieval Warfare, en invitant les joueurs à maîtriser leur épée, grâce à un tout nouveau système de combat amélioré qui combine des frappes en temps réel avec des combos fluides, permettant ainsi d’accélérer l’action et de déchaîner un tourbillon d’acier et de sang sur le champ de bataille.

Site officiel : https://chivalry2.com/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca