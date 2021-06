La série Mana fête ses 30 ans

En l’honneur du 30e anniversaire de la série Mana, Square Enix a partagé plusieurs annonces lors du livestream de célébration hier au Japon. Entre autres, l’éditeur a annoncé la date de sortie du 15 juillet de la version mobile de Trials of Mana en plus de révéler Echoes of Mana, une toute nouvelle aventure de type free-to-play (F2P) à venir sur les appareils mobiles.

Trials of Mana

Le remake 3D du classique dans le genre RPG d’action qui a dépassé le million d’unités téléchargées et expédiées dans le monde sera disponible sur les appareils iOS et Android dès le 15 juillet 2021. Les fans impatients peuvent se préinscrire à Trials of Mana sur leurs appareils mobiles dès aujourd’hui sur l’App Store et Google Play.

La version mobile du titre présente plusieurs caractéristiques uniques, notamment des commandes tactiles remaniées, des paramètres graphiques personnalisables et des capacités de sauvegarde dans le nuage (cloud). Les joueurs peuvent également recevoir deux pièces d’équipement de départ utiles pour les aider à démarrer leur quête : la parure Rabite, qui augmente la quantité d’expérience gagnée en combat jusqu’au niveau 17, et la parure queue de soie, qui augmente la quantité de lucre gagnée en combat jusqu’au niveau 17.

Sorti à l’origine au Japon sous le nom de Seiken Densetsu 3 en 1995, Trials of Mana est un remake complet en haute définition du troisième opus de la série classique, rempli d’aventures inoubliables, d’un gameplay passionnant et d’un casting mémorable de personnages dynamiques. Le jeu propose un casting principal sélectionnable avec des classes améliorables et plus de 300 capacités différentes à apprendre en découvrant un monde de secrets et de mystères. Le système de combat dynamique de la série mettra les joueurs à l’épreuve en leur permettant d’éviter les ennemis et de lancer des attaques aériennes et des combos. Le jeu a été salué par les fans et les critiques dès sa sortie sur les plateformes Switch, PlayStation 4 et PC (Steam) pour son gameplay accessible, son aspect JRPG traditionnel et ses superbes visuels fantasy.

Echoes of Mana

Conçu et développé par WFS, Echoes of Mana est un nouveau RPG d’action free-to-play (F2P) qui sortira sur les appareils mobiles du monde entier en 2022. Il propose une histoire originale qui rassemble les personnages de la série, qu’ils soient nouveaux ou bien connus. Les joueurs pourront profiter du gameplay d’action qu’ils aiment dans la série, et se battre avec leurs amis grâce à un mode multijoueur. Un site Web de présentation de ce nouveau titre mobile est en ligne ici : https://echoesofmana.square-enix-games.com/fr/

Série animée Legend of Mana -The Teardrop Crystal-

Les fans pourront découvrir les épisodes de la série animée Legend of Mana -The Teardrop Crystal-, qui suivra l’histoire du jeu Legend of Mana récemment sorti sous forme de remaster. Cette toute nouvelle série animée est produite par Warner Bros. Japan LLC, Graphinica, Inc. et Yokohama Animation Lab, qui ont également créé la cinématique d’ouverture de Legend of Mana.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca