Sony met la main sur le studio Housemarque

Le studio Housemarque, responsable de l’excellent Returnal sur PlayStation 5, fait désormais partie de la famille PlayStation Studios.

Depuis Super Stardust HD sorti à l’origine sur PlayStation 3 en 2007, Housemarque enchaîne les petits succès. Le jeu de zombies Dead Nation avait aussi suscité l’intérêt, idem pour Resogun et Matterfall. Toutefois, Returnal marquait une étape de plus, un pas gigantesque pour ce studio inauguré en 1995 alors qu’il était connu sous le nom de Bloodhouse.

C’était une occasion d’entrer dans le monde des productions de calibre mondial avec une nouvelle propriété intellectuelle. Pour Sony, le travail accompli avec Returnal a scellé la destinée du studio qui entretenait déjà une relation étroite avec cet éditeur.

« Aujourd’hui est un grand jour pour Housemarque et cela fait plus de 26 ans qu’il se prépare. Notre partenariat solide avec Sony Interactive Entertainment a débuté avec Super Stardust HD sur PS3 et depuis, nous avons créé des jeux d’arcade pour toutes les plateformes PlayStation. Avec Returnal pour PS5, notre plus récente sortie, notre plus grande incursion dans le jeu d’action à la troisième personne a consolidé notre voix et notre marque dans l’industrie en offrant des expériences uniques et de qualité aux joueurs », a déclaré Ilari Kuittinen, cofondateur et directeur général du studio Housemarque.

« Nous sommes très heureux d’enfin rejoindre la famille PlayStation Studios! Cela donne à notre studio un avenir clair et une opportunité stable de continuer à offrir des approches centrées sur le gameplay, tout en expérimentant de nouvelles méthodes de diffusion narrative et en repoussant les limites de cette forme d’art moderne. Ici, à Helsinki, cela signifie également que nous allons officiellement étendre la famille PlayStation à un centre industriel en pleine croissance et préserver l’héritage du plus ancien studio de jeu de Finlande.

Enfin, qu’est-ce que cela signifie pour nos fans? À Housemarque, nous sommes des joueurs, et nous nous sommes développés à partir du besoin de perfectionner et de bricoler les facettes des jeux que nous avons trouvées les plus fascinantes. Nous ne sommes pas non plus connus pour ne pas hésiter à faire nos propres courses et à essayer de nouvelles combinaisons. Avec le soutien de SIE et de sa famille de studios, nous pouvons vraiment prendre notre place dans l’industrie et montrer ce que Housemarque peut créer sans limites. Nous sommes impatients de montrer à tous ce qui nous attend dans les années à venir, et nous espérons créer des souvenirs inoubliables et des titres exaltants pour le prochain quart de siècle et au-delà ».

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca