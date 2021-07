Bandai Namco dépose la marque One Piece Odyssey

Bandai Namco Entertainment et Shueisha ont déposé la marque One Piece Odyssey. Cette donnée vient tout juste d’être rendue publique, mais elle a été enregistrée le 17 juin dernier.

Les fans du célèbre manga japonais seront certainement intéressés par un possible nouveau jeu vidéo dans cet univers. Le dernier, One Piece: Pirate Warriors 4, date du 27 mars 2020. Il avait été développé par le studio Omega Force sur PC (Steam), PlayStation 4, Switch et Xbox One.

One Piece a été inventé par l’auteur et illustrateur Eiichiro Oda. Le manga est en circulation depuis 1997 et a donné naissance à une tonne de médias : séries télé, jeux en tous genres, films, etc. C’est sans conteste l’une des propriétés intellectuelles les plus connues en provenance du Japon. One Piece Odyssey pourrait nous offrir un monde ouvert à l’image de One Piece: World Seeker sorti en 2019. Son nom suggère une grande aventure qui pourrait reprendre le genre action et aventure.

En Europe, l’éditeur Bandai Namco a également déposé deux autres marques : MHUI et MHUR. Celles-ci pourraient référer à My Hero Academia, un autre manga populaire.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca